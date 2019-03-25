Türk Telekom'un olağan genel kurul toplantısı 2 Nisan'da yapılacak Türk Telekom:-"Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı , 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını bildirdi. Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da, TürkTelekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler,Ankara adresinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.