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Türk Telekom’un AssisTT’ine 2 ödül birden

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörü endüstrisinin en prestijli ödül organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın, EMEA finallerinde iki dalda büyük ödüle layık görüldü

28 Haziran 2019 Cuma 12:20
Türk Telekom’un AssisTT’ine 2 ödül birden

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörü endüstrisinin en prestijli ödül organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) finallerinde iki dalda ödül kazandı.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün en geniş katılımlı ve prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu Contact Center World Awards ödül organizasyonunda bir kez daha dikkati çekti.

AssisTT, Contact Center World Awards EMEA’nın, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 24-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerinde "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmetleri" dallarında yarıştı.

Jüri değerlendirmesinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" dalında birinciliğe, "En İyi Çağrı Merkezi" dalında da ikinciliğe layık görülen AssisTT, ödüllerini finaller kapsamında düzenlenen gala etkinliğinde aldı.

70 ülkeden 100’ün üzerinde şirketin yarıştığı finallerde iki büyük ödülü Türkiye’ye kazandıran AssisTT, birinci olduğu kategoride yarışmanın küresel finallerine katılmaya hak kazandı.

- "Çağrı merkezi sektöründe standartları daha da yükseltiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak en kaliteli çağrı merkezi hizmetini, 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet esası ile sağlıyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz güçlü teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynakları yönetimimizle, çağrı merkezi sektöründe standartları daha da yükseltiyoruz. ‘En iyi Çağrı Merkezi’ kategorisinde ülkemizde yıllardır sürdürdüğümüz istikrarlı büyümeyi ve öncülüğümüzü, ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde ise THY’nin müşteri hizmetlerinde onlara 10 yıldır verdiğimiz nitelikli desteği anlattık. Katıldığımız her iki dalda aldığımız bu ödüller, AssisTT’in sadece yurt çapında değil uluslararası alanda da sektör standartlarını yükselten, lider oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Bizlere büyük mutluluk ve kıvanç veren bu ödülleri ülkemize kazandırmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- Etkinlik 14. kez düzenlendi

Öte yandan, verilen bilgilere göre, Contact Center World EMEA Ödülleri bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirildi. İki aşamada gerçekleştirilen Contact Center World Awards’da önce Kuzey ve Güney Amerika, Asya Pasifik ve EMEA olmak üzere, üç bölgede yüzlerce çağrı merkezi şirketi arasında en iyileri belirlemek üzere seçmeler yapılıyor.

Bölge finallerinde birinci olan şirketler ve profesyoneller, sonraki aşamada dünya finallerinde yarışmaya hak kazanıyor. Contact Center World Awards, çağrı merkezi sektörünün global çaptaki en prestijli ödül organizasyonu olarak değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:20
  1. AssisTT
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