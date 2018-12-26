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Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak

Türk Telekom, kendi müşterilerinin mobil internet paketlerini bilgisayar ve tablet gibi cihazlara bağlamaları durumunda herhangi bir ücret talep edilmediğini duyurdu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, akıllı cep telefonlarında bulunan ve "hotspot" olarak adlandırılan "Kişisel Erişim Noktası" özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerin doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Aygıt sınırlaması yok

Açıklamada, "Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla 'Kişisel Erişim Noktası/Hotspot' özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca, Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla 'Hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır." denildi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
  1. türk telekom
  2. mobil internet

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