Türk Telekom'dan kablosuz genişbant teknolojilerinde bir ilk

Türk Telekom, Nokia’nın kablosuz ağ üzerinden fiber hızında sabit internet erişimi sunan Wireless PON teknolojisini Türkiye’de ilk kez denedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kablosuz ağ üzerinden fiber hızında sabit internet çözümü sunan WPON (Wireless Passive Optical Network - Kablosuz Pasif Optik Ağ) teknolojisini Türkiye’de ilk kez deneyen operatör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Nokia ile kablosuz genişbant bağlantısı sağlayan Wireless PON teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini bildirdi.

Müşteri deneyimini iyileştirecek ve operasyonel açıdan maliyet tasarrufu sağlayacak yeni teknoloji hakkında bilgi veren Kıraç, “Nokia ile ülkemizde ilk kez gerçekleştirmiş olduğumuz yüksek hızlı Wireless PON denemelerinde, 60 GHz milimetre dalga frekansında yeni nesil sabit kablosuz genişbant teknolojisi kullanarak yakın mesafelerde 5G ve Fiber transfer hızlarına ulaşmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Kıraç, elde ettikleri sonuçların son derece tatmin edici olduğunu, Kablosuz WPON çözümünün Türk Telekom’un yaygın ve yüksek kapasiteli fiber gücü ile birleşmesi sonucunda Fiber hızlarına ulaştıklarını belirterek, “Böylelikle özellikle üniversite, hastane, hava limanı gibi büyük yerleşkelerde sunduğumuz sabit fiber genişbant hizmetini yaymak amacıyla benzer teknolojilerin kullanımının önünü açmış bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

WPON teknolojisinin çalışma prensibi hakkında da bilgi veren Kıraç, sabit fiber hatta bağlı bir kablosuz erişim noktası tarafından 60 GHz frekansı üzerinden iletilen sinyal ile kablosuz internet erişimi sağlandığını kaydetti.

Kıraç, Ankara’daki yeni Genel Müdürlük binasında bulunan Türk Telekom İnovasyon Merkezinde yapmış oldukları testlerde, 2,46 Gbps’e varan bağlantı hızına ulaştıklarını aktararak, “Ulaşmış olduğumuz hızlar, tüm cihazlardan Ultra HD çözünürlükte filmler gibi büyük boyutlu dosyaları eşzamanlı olarak indirmeye ve 8K kalitesinde TV izlemeye olanak tanıyor. Aynı zamanda da akıllı ev uygulamaları, bulut hizmetleri ve çevrimiçi oyun gibi yoğun bant genişliği ihtiyacı duyan yeni servisleri rahatlıkla kaldıracak kapasitede.” ifadelerini kullandı.

- Türk Telekom’un fiber yatırımı sürüyor

Kıraç, Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamak amacıyla Türk Telekom’un fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade ederek, 282 bin kilometreyi geçen mevcut fiber ağ uzunluğu ile Türk Telekom’un Türkiye’nin fiber altyapısının yüzde 80’lik kısmını tek başına döşediğini belirtti.

Hiçbir ayrım yapmadan ülkenin her yerine fiber hizmet götürdüklerinin de altını çizen Kıraç, 2018 yılı içinde 2,4 milyona yakın haneyi fiber altyapılarıyla kapsadıklarını vurguladı.

Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise "Türk Telekom iş birliği ile Kablosuz PON servisimizi Türkiye’de denemiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. WPON çözümümüz, belli noktalarda Türk Telekom’un altyapı maliyetlerini düşüreceği gibi, evde ve işte internet aboneleri için yüksek hızda sabit internet erişimi sağlayarak son noktada ihtiyaç duyulan esnekliği sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.