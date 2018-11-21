THY- Noukşot
0553 313 94 23

Türk Telekom’dan internet müşterilerine özel pratik çözüm

Türk Telekom internet müşterileri, Pratik Çözüm uygulaması ile artık bağlantı problemlerini dış destek almadan kendileri çözebiliyorlar

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
Türk Telekom’dan internet müşterilerine özel pratik çözüm

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Pratik Çözüm Uygulaması ile internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye’deki müşteri deneyimine yenilikçi çözümler getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda zenginleştirilen Pratik Çözüm uygulaması, Türk Telekom internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasına birçok yeni özellik getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi olan Tek Şifre ile giriş yapabilme özelliği sayesinde Pratik Çözüm, artık daha kişisel bir yapıya ulaşıyor ve daha etkin raporlama imkânı sağlıyarak tüketicilere yönelik daha nokta atışı çözümlerin sunulabilmesinin önünü açıyor.


- Eve gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üretilebilecek


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Pratik Çözüm uygulaması ile müşterilerin kendi kişisel Wi-Fi bilgilerini gizli tutabildiklerini, uygulamadaki Wi-Fi ayarları üzerinden Pratik Çözüm kullanıcılarının evlerine gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üreterek kendi Wi-Fi bağlantı bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacaklarını kaydetti.

Böylece, kullanıcıların internet güvenliğini sağlamış olduklarını belirten Önal, Pratik Çözüm uygulaması sayesinde müşterilerin bilgisayar kaynaklı, kablosuz ağ, lokal ağ ayarları gibi bağlantı problemlerini dışarıdan hiçbir destek almadan giderebileceklerini ifade etti.

Önal, Pratik Çözüm'ün kullanıcılara aynı zamanda güvenli bir internet deneyimi de sunduğunu vurgulayarak, "Pratik Çözüm uygulamasında bulunan 'Cihazlarım Menüsü'nden kullanıcılarımız modemlerine bağlı olan bütün cihazları görebiliyor ve tanımadıkları bir cihazı tespit ettikleri durumda modemlerini uzaktan yeniden başlatabiliyor ya da Wi-Fi şifrelerini değiştirebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



- Hedef 1 milyon lira tasarruf


Cihazlarını Wi-Fi’ya ilk defa bağlayacak olan müşteriler için de yeni bir özellik mevcut, Pratik Çözüm uygulamasının "Destek Menüsü" altında, bulunan çeşitli cihaz tiplerine göre kullanıcıların internete nasıl bağlanabileceğine dair yönlendirme menüleri de sunuluyor.

Kullanıcılarına güvenli internet sağlayan ve bağlantı sorunlarına çözümler sunan Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasıyla yılda yaklaşık 1 milyon işlemin kolaylıkla yapılabilmesini ve yıllık 1 milyon TL tasarruf elde edilmesini hedefliyor. Bu hedef kapsamında Türk Telekom, Evde İnternet Online İşlemler ile entegre bir yapı kurarak müşterilerin uçtan uca dijital deneyimlerini tek bir platformda gerçekleştirmelerinin önünü açacak. Önceden yalnızca Windows bilgisayarlardan ulaşılabilen Pratik Çözüm’ün, önümüzdeki yıl içerisinde Mac bilgisayarlarda da kullanılabilmesi, uygulamaya kendiliğinden arıza kaydı oluşturma özelliğinin eklenmesi ve mobil uygulamasının tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
  1. Pratik Çözüm uygulaması
  2. Türk Telekom

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    1. Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından..
    2. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
    3. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    4. Akit ailesinin acı günü
    5. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    6. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    7. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    8. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    9. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    10. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    11. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    12. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    13. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    15. Döviz kurları
    16. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    17. Ahşabı dantel gibi işliyor
    18. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    19. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    20. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı