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Aktüel Türk Telekom'dan 6 ilde internet kesintisi
Aktüel

Türk Telekom'dan 6 ilde internet kesintisi

Türk Telekom, gelecek iki gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet kesintisinin nerelerde olacağını açıkladı. Kesintinin yapılacağı iller ve ilçeler arasında İstanbul’un bazı ilçeleri de bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:47:00 -
Türk Telekom'dan 6 ilde internet kesintisi

Türk Telekom, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile gelecek iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi olacağı belirtildi.

Kesintilerle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

- İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

- Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

- Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

- Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

- Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

- Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

- İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

- Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

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