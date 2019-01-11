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Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

Türk Telekom:- "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir"

11 Ocak 2019 Cuma 21:46
Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom yönetim kurulu kararları uyarınca Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçildi.

Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu kararları uyarınca: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi gereğince Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir. Denetim Komitesinde İbrahim Eren'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selim Dursun seçilmiştir. Halihazırda Denetim Komitesi Üyesi olan Yiğit Bulut Denetim Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesinde İbrahim Eren'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir. Ayrıca Mohammed Hariri ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selim Dursun ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin seçilmiştir."

Açıklamada, Yönetim Kurulu Alt Komitesi olan İcra Komitesi'nin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:46
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