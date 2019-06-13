Türk Telekom'da Siber Güvenlik Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı 200 üst düzey yöneticinin katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi, Türk Telekom'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezini hayata geçiren şirket, yurt içinden ve dışından teknoloji sektöründen 200'den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirvede, dünyada siber tehditlerle mücadele yöntemleri ve dünyadaki örnekler masaya yatırılarak çözüm önerileri geliştirildi.





- "Siber güvenliğin sağlanması milli güvenliğin bir parçası"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezi ile hem Türkiye'yi hem de ülkenin en stratejik ve seçkin şirketlerini siber tehditlere karşı korumayı sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35,3 milyar lira yatırım yapıldığını bildiren Sayan, bu süre içinde Hazine'ye 89,2 milyar lira katkı sağlandığını bildirdi.

Sayan, dijital dönüşüm ve siber güvenliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siber güvenliğin en tartışılan konu olması kaçınılmaz. Dünyanın en nadide mücevherlerinden bulunduğu dükkanınız varsa bu durum sizi varlık olarak üstün kılabilir. Ama bu mücevheri koruyacak güvenliğiniz olmazsa hiç beklemediğiniz bir anda birisi gelir ve sizin emeklerinizin boşa gitmesine neden olabilir. Siber güvenliği de benzer şekilde ele alacak olursak, ne kadar altyapınız olursa olsun bu güvenliği sağlamadığınız takdirde o alt yapının sahibi siz değilsinizdir. Siber güvenliğin sağlanması sadece teknoloji yoğun kullanıldığı alanlarda tehlikeleri bertaraf etmek için değil, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili riskler ve aynı zamanda milli güvenliğin de bir parçası."





- 2019’da en büyük DDos atağı başarıyla engellendi





Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da Türkiye'nin ilk siber güvenlik servis sağlayıcısı telekom operatörü olarak siber güvenlik merkezlerini 24 Aralık'ta açıklarını belirterek, üç katmanlı DDoS koruma servisi sayesinde müşterilerin lokasyonlarından başlayarak her kırılımda DDoS atağına yönelik koruma sağladıklarını bildirdi.

Yüksek boyutlu akıllı saldırıların arttığı bu dönemde, DDoS servis teknik yapılarını uçtan uca müşterilerini koruyacak şekilde geliştirdiklerini aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"2017 Arbor Dünya Geneli Güvenlik Raporu’nda en yüksek atak boyutu 800 Gbps olarak görünürken, 2018 Atlas Report’ta bu boyut 1.7 Tbps olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kendi omurgamızda konumlandırdığımız ve paylaşımlı olarak hizmet sunduğumuz yüksek kapasitemiz ile DDoS tarafında her ay yaklaşık 15 bin civarında irili ufaklı atağı engelliyoruz. 2018 yılı içinde yaklaşık bin 500’ün üzerinde 1 gigabit üstü atağı engellemiş bulunuyoruz.

2019 yılında şimdiye kadar sistemlerimizde görülen en yüksek boyutlu atak yaklaşık 170 Gbps olarak gelmiş ve başarıyla engellenmiştir. Sistemlerimiz üzerinden genel bir analiz yapıldığında, 2019 yılının ilk 4 ayında bin 23 atak gerçekleştiğini görüyoruz. 2019 yılının ilk 4 ayı ile 2018 yılının aynı periyodu karşılaştırıldığında, atak sayısının yaklaşık 3,77 kat arttığı görülmektedir."





- Her adımda siber güvenlik birinci öncelik





Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise yeni ürün ve hizmetlerle nesnelerin internetinden yapay zekaya, buluttan analitik ve big data’ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendirip bu yolda siber güvenliği ön planda tutarak kamu ve özel sektöre dijitalleşme yolculuklarında yol gösterici olmayı amaçladıklarını belirtti.

Türk Telekom’un, her projesinde ve ürününde siber güvenliği ön planda tuttuğunu belirten Önal, "Siber güvenliği ön planda tutarak sanayide dijitalleşmede yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta hizmete sunduk. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt Veri Merkezi, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.