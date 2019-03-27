0553 313 94 23

Türk Telekom "yerel seçimlere" hazır

Türk Telekom, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı- Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:- "Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık"- "Türkiye'nin en büyük servis yönetim merkezi ve siber güvenlik merkezimizle yerel seçimlere hazırız"

27 Mart 2019 Çarşamba 11:06
Türk Telekom "yerel seçimlere" hazır

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ile (YSK) koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini, seçimlerin ülkede iletişimin kesintiye uğramadan problemsiz şekilde tamamlanmasını sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partiler, medya, haber ajansları, önemli kamu kurum ve kuruluşlarına verdikleri kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servisleriyle iletişim açısından sorunsuz bir seçim süreci geçirileceğini anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

"Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık. Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye'nin en büyük servis yönetim merkezi ve siber güvenlik merkezimizle 7/24 hizmet verecek şekilde yerel seçimlere hazırız. Siber tehditlerin önüne geçmek üzere merkezlerimizde gerekli çalışmaları yaptık."

- "Ankara ve İstanbul'da seçim koordinasyon merkezleri kurduk"

Kıraç, Türk Telekom olarak seçim güvenliğini sağlamak adına 360 derece esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tüm birim ve kurumlarla koordine içinde olduklarını söyledi.

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul'da seçim koordinasyon merkezleri kurduklarını bildiren Kıraç, seçim güvenliği için 2 Nisan'a kadar acil müdahale gerektiren müşteri servislerini önceliklendirdiklerini kaydetti.

- "Seçim günü nöbetçi sayısını iki katına çıkaracağız"

Kıraç, kamu kurumlarından gelebilecek acil altyapı ve servis yedekliliği talepleri için gerekli hazırlıkları tamamladıklarına işaret ederek, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Türk Telekom Bölgeleri ve Genel Müdürlük birimlerinde seçime özel, 7/24 nöbetli çalışma düzenine geçileceğini aktardı.

YSK ile koordineli olarak tüm önlemleri aldıklarını anlatan Kıraç, YSK tarafından talep edilebilecek her türlü siber güvenlik ihtiyaçları için ön hazırlıkları tamamladıklarını da vurguladı.

Kıraç, seçim süresince önemli merkezler, YSK'nın il ve ilçe merkezleri ve parti binalarının yakınlarına mobil saha desteği vereceklerini belirterek, "Kritik kuruluşların internete açık servislerini sürekli takip edip siber saldırı tespit sistemlerimizle kontrollerimizi yapacağız. Seçim günü Türkiye genelinde nöbet listesi oluşturup nöbetçi sayısını iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:06
  1. Türk Telekom
  2. Yerel Seçimler
  3. Yusuf Kıraç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lıların kaçırdığı polisten 4 yıldır haber alınamıyor
    1. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    2. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    3. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    4. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    5. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    6. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    7. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    8. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    9. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    10. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    11. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    12. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    13. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    14. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    15. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    16. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    17. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    18. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    19. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    20. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    21. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    22. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    23. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    24. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    25. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    26. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    27. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    29. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    30. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu