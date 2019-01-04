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Türk Telekom, yeni bulut servisi Dijital Depo'yu kullanıma sundu

Dijital Depo uygulamasının otomatik yedekleme özelliği sayesinde akıllı telefon kamerasıyla çekilen fotoğrafların anında saklanması mümkün

04 Ocak 2019 Cuma 10:05
Türk Telekom, yeni bulut servisi Dijital Depo'yu kullanıma sundu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, kullanıcıların fotoğraf, video, müzik ve dosyalarını güvenli bir şekilde saklamasını sağlayacak yeni bulut servisi Dijital Depo'yu müşterilerinin kullanımına sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, operatör bağımsız bir bulut depolama uygulaması olan Dijital Depo ile kullanıcılar; çektikleri fotoğrafları, videoları, müzikleri ve dosyaları güvenle saklayacak.

Dijital Depo uygulamasının otomatik yedekleme özelliği sayesinde ise akıllı telefon kamerasıyla çekilen fotoğrafların anında saklanması mümkün olacak. Böylelikle akıllı telefon bozulsa veya kaybolsa bile fotoğraflara ulaşılmada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak.

App Store ve Google Play Store’dan yüklenebilen uygulama ile Türk Telekom, 2 GB bulut depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor. Kullanıcılar, ekstra depolama alanı için aylık 4,99 TL'den başlayan uygun fiyatlarla 50 GB, 500 GB ve 1 TB'ye kadar depolama alanına sahip olabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:05
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