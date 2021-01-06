Türk Telekom TT Mobil ve TTNET'i satın mı aldı?
TTNET kimin? Türk Telekom, TT Mobil ve TTNET kullanıcıları söz konusu şirketlerin birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, Türk Telekom TT Mobil'i satın mı aldı?
İnternet, sabit telefon ve GSM operatörü kullananlar Türk Telekom’un TT Mobil ve TTNET ile birleşip birlemediğini araştırıyor.
Türk Telekom nedir? | Türk Telekom kimin?
Türk Telekom 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin (eski adıyla Osmanlı Posta Nezareti) telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde[5] birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket. Genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet vermektedir.
Türk Telekom TT Mobil ve TTNET'i satın mı aldı?
TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ tüzel kişiliklerini aynen devam ettirmektedirler. Sadece mevcut firmaların ürünleri Türk Telekom markası adı altında sunulmaya başladı.