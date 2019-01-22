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Türk Telekom sporcularından 192 madalya

- Türk Telekom'un amatör sporcuları, 2018'de 192 madalya kazandı

22 Ocak 2019 Salı 13:58
Türk Telekom sporcularından 192 madalya


ANKARA (AA) - Türk Telekom'un amatör sporcuları, 2018 yılında katıldıkları turnuvalarda 192 madalyanın sahibi oldu.

Türk Telekom'un desteklediği sporcular, badminton, wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet, judo, güreş, tenis, karate, voleybol, masa tenisi, tekvando ve boks branşlarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele etti.

Başarılı bir sezon geçiren Türk Telekom'un amatör sporcuları, 2018'i 192 madalyayla tamamladı.

En çok madalya Sivas Türk Telekom Amatör Spor Kulübünden geldi. Sivas Türk Telekom Spor Kulübü, wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet ve judo branşlarında 29 altın, 21 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 67 madalya ile birinci sırayı aldı.

Güreş branşında mücadele eden ve milli takımda da yer alan Burdurlu sporcular, 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

İzmirli sporcular tenis ve karate branşlarında 15 madalya, Erzurumlu sporcular masa tenisi ve voleybol branşlarında 12 madalya, Amasyalı sporcular tekvando branşında 8, Sakaryalı sporcular halter ve bisiklet branşında 5, Eskişehirli sporcular yüzme branşında 3 madalyanın sahibi oldu.

Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları judo branşında 2 bronz, Zonguldaklı sporcular boks branşında 1 altın madalya kazanırken, Malatya Türk Telekom Spor Kulübü futbol takımı ise lig şampiyonluğuna ulaştı.

Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcularının en çok madalya kazandıkları branş ise badminton oldu.

Aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil eden sporcular, 2018 yılında 60 madalya kazandı. Amatör kulüp sporcularından Bengisu Erçetin, dünya gençler sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Sporun gençlerin gelişimine sağladığı katkıyı her fırsatta vurgulayan Türk Telekom, 44 ilde 45 spor kulübü ile 5 binden fazla sporcuya destek oluyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:58
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