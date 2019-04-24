Türk Telekom PİLOT girişimlerinden 24 milyon TL ciro

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Türk Telekom'un kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un girişimcilik ekosistemine desteğini artırdığını belirterek, "PİLOT’tan bugüne kadar mezun ettiğimiz girişim sayısı 56’ya yükseldi. PİLOT’tan mezun olan bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti." dedi.

AA muhbirinin sorularını cevaplayan Er, Türk Telekom olarak, Türkiye'de girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha güçlü ve ekonomik yönden bağımsız bir Türkiye için girişimcilik ekosistemini desteklediklerini anlatan Er, girişimlerle yaptıkları iş birlikleri sayesinde hayata geçirdikleri yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli servislere dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türk Telekom'un 2013 yılında başlattığı kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında erken aşama girişimlere bugüne kadar 3 milyon TL nakit desteği sağladığını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 11 girişimi daha PİLOT’tan başarıyla mezun ettik. Bununla birlikte PİLOT’tan bugüne kadar mezun ettiğimiz girişim sayısı 56’ya yükseldi. PİLOT’tan mezun olan bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Yine bu girişimlerden 15’i yatırım aldı. Türk Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye’nin geleceği için umutlandırıyor.

Ayrıca, ülkemizde girişim kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 2018’de teknoloji girişimcileri için Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezi SANTRAL’i hayata geçirdik. İki bin metrekarelik alana sahip SANTRAL ile, uzun vadede, ülkemizde Silikon Vadisi’nde olduğu gibi bir girişim kültürünün oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz."





- "Girişimci ruhunu kurum içinde de canlı tutmaya özen gösteriyoruz"





Er, MUCİT fikir geliştirme programı ile Türk Telekom çalışanlarının yenilikçi fikirlerini değerlendirip ödüllendirdiklerini ifade ederek, "Girişimci ruhunu kurum içinde de canlı tutmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları TT Ventures'ın, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımlarla girişimcilik ekosistemine katkı sağladığını anımsatan Er, "Geçen yılın başında yaptığımız DoctorTurkey yatırımı ile başladığımız sürece 2019 yılı başında yaptığımız Mentalup yatırımı ile devam ettik. Mentalup çocukların zihinsel becerilerini ve öğrenme kabiliyetlerini geliştiren oyunlaştırılmış bir platform sunuyor. Şu anda 3 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan platformu yurt dışına taşıyabilecek girişimleri sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019’da da hem erken aşama hem de büyümekte olan girişimlere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." bilgilerini verdi.





- "Programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit destek"





PİLOT’un 7’nci dönemi için 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayan başvuru döneminin halen devam ettiğini belirten Er, teknoloji alanında yenilikçi iş fikri olan girişimcileri, programa web sitesi üzerinden başvurmaya çağırdı.

Yapılacak değerlendirme sonrasında seçilen girişimlerin 12 hafta sürecek PİLOT Girişim Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazanacağını anlatan Er, şunları kaydetti:

"PİLOT kapsamında, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi alanlarda geleceği şekillendiren girişimlere öncelikli olarak destek vermeyiamaçlıyoruz. PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, Türk Telekom’un mentor ağına, şirketin iş bağlantılarına ve yatırımcı ağına erişim, çeşitli eğitimler, ofis alanı, teknolojik altyapı, girişimlerinin çeşitli mecralarda tanıtımı, mobil iletişim desteği ve şehir dışından gelen ekiplere konaklama imkanı gibi birçok destek sunuluyor."





- "Kadın girişimciler 31 Aralık 2020'ye kadar özel indirimli tarifelerden yararlanabiliyor"





Fırat Yaman Er, Türk Telekom olarak, Kadın Girişimci Sertifikası'na sahip kadın girişimcileri destekleyen bir kampanya düzenlediklerini belirterek, kampanyanın KOSGEB tarafından verilmekte olan uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında Kadın Girişimci unvanı alan girişimcileri kapsadığını vurguladı.

Kadınların çalışma hayatında daha aktif yer alması ve özellikle telekomünikasyon sektöründe bulunmasını teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya hazırladıklarını aktaran Er, şöyle konuştu:

"Kadın girişimcilere özel DSL ve fiber internet paketlerimiz mevcut. Özel İndirimli İnternet Kampanyası, Al-Sat modeli, VAE modeli ve YAPA modeli olmak üzere farklı bağlantı hızlarında yüzde 50’ye varan indirimleri içeren üç modelden oluşuyor. Kampanyaya katılan tüm kadın girişimciler 31 Aralık 2020'ye kadar özel indirimli tarifelerden yararlanabiliyor.

Söz konusu indirimli tarifeler, Genişbant Kampanyaları ve Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler için Satış Destek Kampanyaları ile birlikte geçerli olabiliyor. Kadın girişimcilerimize ayrıca bu hizmetimizi tamamlar nitelikte Kadın Girişimcilere Özel İndirimli Fiber İnternet Kampanyası da sunuyoruz."





- "İstihdama sağladığımız katma değeri de en üst seviyeye çekmiş olacağız"





Er, Türk Telekom olarak, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları kapsamında girişimlere verilen destekler ile küçük fikirlerin büyüyerek birçok insanın hayatını değiştiren önemli çözümlere dönüşebildiğinin farkında olduklarını dile getirerek, girişimlerle bu kadar yakın çalışmanın şirket kültürünü de olumlu etkilediğini söyledi.

Ekosisteme verilen desteklerle Türk Telekom’un yenilikçi bakış açısı ile her geçen gün daha çevik hareket eden bir şirkete dönüşmesine katkı sağladıklarını yineleyen Er, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, Türk Telekom olarak bu alanda yaptığımız yatırımlarla ve girişimlere sağladığımız destek ve katma değer ile diğer büyük şirketlere de örnek olmak istiyoruz. Bu sayede hep birlikte, istihdama ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri de en üst seviyeye çekmiş olacağız.

TT Ventures ile özgün teknolojiler geliştiren girişimleri şirket kaynaklarımız ile destekleyerek, girişimlerin ulaşamayacağı noktalarda katkı sağlayarak, küresel anlamda söz sahibi olabilecek şirketler yaratmak istiyoruz."