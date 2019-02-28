Türk Telekom-McAfee’dan “Ailem Güvende”

Türk Telekom, çocukların dijital dünyada daha güvende olmaları için gereken denetimleri ‘Güvenli Aile’ uygulaması ile sağlıyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Türk Telekom olarak McAfee işbirliği ile ebeveynlere yönelik olarak sunduğumuz dijital güvenlik çözümümüz Güvenli Aile paketi sayesinde ebeveynler çocuklarının dijital deneyimlerini artık daha iyi yönetebilecekler” dedi. Önal, “Mobil ve sabit internete bağlı tüm cihazlara kurulabilen uygulamamız, aynı zamanda bu alanda Türkiye’de bugüne kadar sunulan en kapsamlı uygulama olma özelliğini de taşıyor” diye konuştu.