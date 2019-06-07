Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile her yerde!.. 7’den 70’e dört dörtlük eğitim hizmeti

Türk Telekom’un aboneleri kadar ülkemizin sosyal dokusuna uygun fayda odaklı geliştirdiği belli başlı sosyal sorumluluk projelerin hepsi alanlarına göre ulusal ve uluslararası ve bunların oluşturduğu yankılardan bazıları ise şöyle:

Telefon Kütüphanesi

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle görme engelli kitapseverlerin Braille basımı olmayan yayınlara ulaşımını sağlamak üzere Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile 2011 yılında Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti hayata geçirildi.

Telefon Kütüphanesi’ne sabit telefonlar (0800 219 91 91) ve mobil uygulama üzerinden görme engelli kullanıcılar, GETEM’e üye olarak aldıkları şifreler ile ücretsiz ulaşabiliyor. 2017 yılında Anadolu Ajansı ile işbirliği kapsamında anlık haberler kütüphaneye entegre edildi. Telefon Kütüphanesi dar gelirli-dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımına destek olması yönüyle Birleşmiş Milletler Business Call to Action (BCtA) programına kabul edildi. Ayrıca uluslararası ödüllere de layık görüldü.

Bilgiye erişim kolaylaştı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı öncülüğünde İzmir’de başlatılan proje bölgesel ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle herkesin bilgiye erişimine imkân sağlıyor. Proje kapsamında kalkınmada öncelikli iller öncelikli ve başta kadınlar olmak üzere, 25 yaş üstü, internet kullanma becerileri olmayan ya da çok sınırlı olan yetişkinlere internet okuryazarlığı eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 50 bin kişinin eğitim aldığı proje ile katılımcıların sosyal medya katılımı, e-devlet kullanımı, güvenli internet ve e-ticaret gibi internetin hayatı kolaylaştıran fonksiyonları hakkında bilgilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Günışığı Projesi

Proje kapsamında az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde, engelsiz akranlarıyla kaynaştırma okullarında eğitimlerine devam etmeleri ve sosyal hayata engelsiz bireyler olarak katılmaları sağlandı. Proje sayesinde bugüne kadar 62 ilden 900 kör kabul edilen öğrencinin normal akranlarıyla kaynaştırması sağlandı.

Okulumda Günışığı

Günışığı eğitimlerinden mezun olan az gören çocukların görme engelliler okulu yerine devam ettikleri temel eğitim okullarında öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi” konusunda eğitim veriliyor. Proje kapsamında 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 ilde toplam 50 okul seçildi. Proje süresi sonunda yaklaşık 5 bin eğitimciye ulaşılması hedeflendi.

Sesli Adımlar

Projenin temel hareket noktası görme ve işitme engellilerin; AVM, Kampüs, Havaalanı gibi karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan bir akıllı telefon uygulaması olarak yansıdı.

Yeni Nesil Gelecek

2018’de hayat bulan proje ile Sanayi 4.0 sürecine Türkiye’nin adaptasyonunu hızlandırmak, Türkiye’de yazılım sektörünün büyümesi ve yenilik pazarının gelişmesine hizmet etmek ve aynı zamanda akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına yatırım yapmak hedefleniyor.

Gelecek Köprüsü

Suriyeli mültecilerin dil ve mesleki eğitimler ile topluma uyum sağlamasına ve ülkelerine geri dönmeleri halinde yaşamlarına sorunsuz devam edebilmelerine imkân sağlamak üzere geçen yıl Türk Telekom, İnsan ve Medeniyet Vakfı ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen projede, temel Türkçe eğitimi, kodlama ve web tasarımı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, gazetecilik ve yazarlık eğitimleri veriliyor.

İnternetle Hayat Kolay (İHK)

Türk Telekom’un, ekonomik, bölgesel veya sosyal nedenlerle ortaya çıkan dijital uçurumu ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesi büyük ilgi gördü.

Proje nerelerde ve nasıl uygulandı?

Türkiye’nin dört bir köşesinden projeye başvuran gönüllü 351 genç önce eğitim aldılar. Daha sonra geldikleri şehirlere, kasabalara köylere dönerek internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan herkese interneti öğrettiler.

Kimi zaman bir köy kahvesinde, kimi zaman altın gününde, bazen cami avlusunda, bazen köy meydanında yurttaşlarla buluşup temel internet kullanımını anlattılar.

Bilenler bilmeyenlere anlattı

Yerel yönetimlerle, halk eğitim merkezleri ile, sivil toplum kuruluşları ile, cami imamı ile, köy öğretmeni ile ihtiyacı olanlara ulaşabilecekleri tüm kanalları kullanarak tüm imkanları seferber ederek eğitimler verdiler. Kısacası bilenler bilmeyenlere hayatı kolaylaştıran birçok şeyi anlattı.

Gururlandıran tablo

2014’ten 2018’e kadar 81 ilde,yüzde 61’ kadınlardan oluşan 50 bin katılımcıya 351 eğitmen tarafından 3 bin adet eğitim verildi. Eğitimlerin sonunda bilgisayar kullanımı kadınlarda yüzde 39 iken bugün yüzde 50, erkeklerde yüzde 60 iken bugün yüzde 68’e yükseldi. İnternet kullanımı; kadınlarda yüzde 38 iken bugün yüzde 65, erkeklerde yüzde 59 iken bugün yüzde 80’e yükseldi. Toplamda ise internet kullanımı yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldi.

Bu projeden CEO da memnun

Türkiye’de 1997 yılından bugüne kadar toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz’’ diyen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, ’’Türkiye’nin 81 ilinde dezavantajlı gruplara yönelik başlattığımız İnternet ile Hayat Kolay projesinden amacımız, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde internet okuryazarlığını geliştirilmesi, E-devlet hizmetlerinin kullanımının artırılması ve kişilerin tasarruf yapabilmelerine katkı sağlamaktı. 5 yıldır yürüttüğümüz projede, yüzde 61’i kadın olmak üzere toplamda 50.000 kişiye eğitimlerimizi ulaştırdık. Türkiye’de toplumsal değişimde iyi bir pilot uygulama olan projemiz ile birçok insanın hayatında farklılık yaratmayı başardık. Bu açıdan bakıldığında toplumun ihtiyaçlarına uygun ve doğru bir proje ile hedeflerimize ulaştığımızı görüyorum. Ortaklarımızın projeye olan inancı ve katkılarından dolayı, Türk Telekom ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na teşekkür ediyoruz’’ dedi.

İnternet Bankacılığını keşfeden de var, mutfak sırlarını paylaşan da

-E-devlet’le tanışan katılımcı teyze, erkek kardeşlerinin kendisine söylemediği, üzerine kayıtlı miras kalan arsadan haberdar oldu.

-Kara kovan balı üreten bir katılımcı eğitim sonrasında Facebook üzerinden ballarını tüm Türkiye’ye sattı.

-Zeynep Hanım, aldığı İnternetle Hayat Kolay eğitiminin ardından, mutfaktaki becerilerini çektiği videolarla internet üzerinden binlerce insanla paylaşmaya başladı.

-Okuma-yazması çok az olan Menfiat Teyze sesli komutla bankacılık işlemlerini yapabileceğini öğrendi.