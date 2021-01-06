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Teknoloji Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?
Teknoloji

Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?

Türk Telekom başka şirketlerle kişisel bilgilerimi paylaşır mı? | Günümüzde şirketler ve sosyal medya paylaşım siteleri kişisel verileri elinde bulunduruyor. Vatandaşların en büyük kaygıları ise kişisel bilgilerinin başka şirketlerle paylaşılması. Bu sebeple pek çok kişi yeni bir hizmet aldığından kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanıp saklanmadığını araştırıyor. Peki, Türk Telekom kişisel verileri paylaşır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:24:00 -
Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?

Teknolojinin gelişmesi internet aracılığıyla pek çok işlemin yapılması kişisel verilerin daha geniş alanlarda kullanılmasına yol açtı. Vatandaşlar kişisel verilerinin güvende olması konusunda son derece hassas. Bu sebeple milyonlarca kişi hizmet aldığı kurumların kişisel verilerini güvenle saklayıp saklamadığını araştırıyor. Peki, Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?

Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?

Türk Telekom Grubu paylaşım izni söz konusu kişi tarafından verilmediği sürece bilgileri Türk Telekom Grup Şirketleri arasında paylaşmamaktadır.

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