Türk Telekom kullanıcı bilgilerini paylaşır mı?

Türk Telekom başka şirketlerle kişisel bilgilerimi paylaşır mı? | Günümüzde şirketler ve sosyal medya paylaşım siteleri kişisel verileri elinde bulunduruyor. Vatandaşların en büyük kaygıları ise kişisel bilgilerinin başka şirketlerle paylaşılması. Bu sebeple pek çok kişi yeni bir hizmet aldığından kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanıp saklanmadığını araştırıyor. Peki, Türk Telekom kişisel verileri paylaşır mı?