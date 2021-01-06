Gün içerisinde neredeyse binlerce kişi kullandığı internetle ilgili bağlantı sorunu yaşıyor. Bağlantı sorunu her operatörde meydana gelebilir. Kimi zaman bölgesel kimi zaman altyapı sorunları sebebiyle bağlantı hızı düşebilir ya da kesilebilir. İnternet bağlantı sorunu yaşamanızın bir diğer sebebi bina içi tesisat ya da modemden kaynaklanabilir. Peki, Türk Telekom bağlantı sorunu niye olur?

Türk Telekom internet bağlantı sorunu | Türk Telekom bağlantı sorunu nereyi arayacağım?

Türk Telekom bağlantı sorunu yukarıda ifade ettiğimiz pek çok sebepten dolayı oluşabilir. Arıza kaydı açmak, servis çağırmak ya da uzaktan destek için 444 0 375 numaralı telefonu arayabilirsiniz.