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Teknoloji Türk Telekom ilk faturam ne zaman gelir? | Türk Telekom ilk faturaya neler yansır?
Teknoloji

Türk Telekom ilk faturam ne zaman gelir? | Türk Telekom ilk faturaya neler yansır?

Türk Telekom ilk faturasına hangi masraflar yansır? | Türk Telekom evde internet paketi kullanmaya başlayanlar ilk faturalarının ne zaman geleceğini ve ödenecek ilk faturaya hangi bedellerin yansıyacağını araştırıyor. Türk Telekom aktivasyon bedeli ne kadar 2021 | Türk Telekom bağlantı ücreti kaç TL?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:10:00 -
Türk Telekom ilk faturam ne zaman gelir? | Türk Telekom ilk faturaya neler yansır?

Türk Telekom aktivasyon ücreti güncel | Evde internet için Türk Telekom’u tercih edenler ilk faturalarının ne zaman geleceğini araştırıyor. Ayrıca Türk Telekom kullanıcıları aktivasyon bedelinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Türk Telekom yeni kurulum ücreti ne kadar oldu?

Türk Telekom ilk faturam ne zaman gelir? | Türk Telekom ilk faturaya neler yansır?

Türk Telekom ilk fatura, abonelik başlangıç tarihini takip eden ay başında düzenlenir. İlk ay bedava kampanyası tercih ettiğinizde faturanız ikinci ay kesilmiş oluyor. İlk faturaya yansıyan bedeller şöyle:

Abonelik başlangıç tarihinden ilk faturalama dönemine kadar olan kullanım bedeli

Aktivasyon (bağlantı) ücretinin ilk taksiti,

Modem satın alan müşteriler için, modem ücretinin ilk taksiti,

Kotalı paket müşterileri için varsa kota aşım ücreti.

Türk Telekom aktivasyon ücreti ne kadar? | Yeni üyelik bağlantı ücreti Türk Telekom

Türk Telekom evde internet bağlatacak olanlar aktivasyon ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ADSL hizmet talebini istinaden bağlı olunan telefon santralinde fiziksel olarak bir işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, Türk Telekom faturasına 12 ay boyunca 16 TL ya da 24 ay boyunca 8 TL yansıtılacak şekilde bağlantı ücreti alınmaktadır.

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