Türk Telekom hattı iptali nasıl olur? Türk Telekom hat kapatma nasıl yapılır?

Türk Telekom hat iptali talebiniz için TT Mobil Müşteri Hizmetleri’ni arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Faturasız hatların geçerlilik süresini koruyabilmesi için düzenli olarak yükleme yapılması gerekmektedir. Son yükleme tarihine göre belirlenen Aktif Süre ve Pasif Süre aşağıdaki şekildedir.

Türk Telekom hat nasıl kapanır?

Aktif Süre (184 gün): Son yükleme tarihinizden itibaren, 184 gün süresince hattınız hem arama yapmaya hem de çağrı almaya açık olur. 184 günün sonunda tekrar yükleme yapmamışsanız, hattınız dış aramalara kapatılır ve 92 günlük pasif süre uygulaması başlar.

Türk Telekom hattı kapatma

Pasif Süre (92 gün): Pasif süre boyunca hattınız dış aramalara kapalıdır, sadece hattınızdan çağrı alabilirsiniz. Tekrar arama yapabilmek için yükleme yapmanız gerekmektedir.

Pasif sürenin bitimine kadar hattınıza yükleme yapmamanız halinde ise, hattınız tamamen kapatılır ve söz konusu hatta ilişkin Abonelik Sözleşmeniz iptal edilir. Söz konusu hattınızı adınıza yeniden tahsis ettirip kullanabilmeniz için, hattın kapatılmasını takip eden 24 ay içerisinde bir TT Mobil İletişim Merkezine (AİM) giderek yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamanız ve abonelik ile ilgili belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir.

Türk Telekom hat ücreti geri alınır mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2018 tarihli ve 2018/DK-THD/116 sayılı Kararı ile; çeşitli nedenle aboneliği feshedilen ön ödemeli abonelerimizin, hatlarının feshinden sonra 2 yıl içerisinde başvurmaları halinde hesaplarında kalan TL için kendilerine geri alma hakkı tanınmaktadır. İadenin gerçekleşebilmesi için talebin hat iptalini izleyen 2 yıl içerisinde iletilmesi ve talebi ileten kişinin hat sahibi olması gerekmektedir. ​​​​​​​​

Türk Telekom hattı kaç günde kapatılır?

Ön ödemeli (faturasız) hattınıza asgari yükleme tutarı ve üzerinde TL, herhangi bir paketi yüklediğiniz veya tek seferde 10 TL ve üzeri TL transfer aldığınız tarihten itibaren, 184 gün boyunca arama yapabilir ve aranabilirsiniz. 184 gün süresince belirtilen yükleme koşullarının yerine getirilmemesi durumunda “yarı aktif dönem” olarak adlandırılan bu dönem boyunca arayanlar size ulaşabilir, ancak siz hattınızda TL olsa dahi arama yapamaz, sms atamaz, data kullanımı yapamazsınız. 184 gün sonunda tekrar TL yüklenmezse hattınız pasif dönem olarak adlandırılan 92 günlük pasif sonunda iptal edilir.