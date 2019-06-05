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Türk Telekom çalışanlarından çevreci yaklaşım

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü çalışmaları kapsamında, bir yılda toplam 62 ton kağıt, 486 ton plastik, 1,5 ton cam, bin 904 ton metal ve 21 ton yağ atığı geri dönüştürüldü

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
Türk Telekom çalışanlarından çevreci yaklaşım

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom çalışanları, geçen yıl yaklaşık 7 ton elektronik atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

Türk Telekom'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, şirket, çalışanlarıyla birlikte çevrenin korunmasına yönelik birçok projeye imza attığını açıkladı.

Türk Telekom bu kapsamda geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye’ye örnek niteliğinde sonuçlar elde etti.

Şirket çalışanlarının Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği "E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz" kampanyası ile geçen yıl toplam yaklaşık 7 ton elektronik atığın geri dönüşüme gönderilmesi sağlandı. Toplanan atıklar, üstün zekalı çocukların elektronik atölye eğitimlerinde kullanılırken, geri dönüşümden elde edilen tüm gelir de Kızılay'a bağışlandı.

Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom, üretilen karbon miktarının azaltılması için projeler üretti.

Bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçilmesi çabalarına katkıda bulundu ve yeşil enerji kullanım oranını artırdı. Türk Telekom, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu azalttı.

Türk Telekom çalışanları, 2018 yılı içerisinde sunulan hizmetler sonucu oluşan atıkları sahalardan toplayarak atık depolarına getirdi. Tehlikeli atıklar da ayrıca toplanarak bertaraf tesislerine yollandı.

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı "Sıfır Atık" projesi sayesinde çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı.

Ayrıca Türk Telekom bölge müdürlükleri Türkiye çapında katıldıkları ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alanların artmasına destek oldu.

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü çalışmaları kapsamında, bir yılda toplam 62 ton kağıt, 486 ton plastik, 1,5 ton cam, bin 904 ton metal ve 21 ton yağ atığı geri dönüştürüldü.

Bu sayede toplam bin 54 adet ağaç kurtarıldı, oluşan sera gazında 211 bin 872 ton azalma sağlandı. Su kullanımında 992 metreküp, elektrik tüketiminde ise 4 milyon 283 bin 116 kilovat saatlik tasarruf sağlandı.

- Rakamlarla Türk Telekom’un geçen bir yılda çevrenin korunmasına sağladığı katkılar

Türk Telekom, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmaları ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıyor.

Şirketin yaklaşık 2 bin lokasyonunda kullanılan güneş enerjisi sistemi, toplam 2,5 megavat civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladı. Toplantıların elektronik ortamda görüntülü olarak yapılması sayesinde de karbondioksit salınımı, 5 bin 600 ton azaltıldı.

ediTT uygulamasındaki elektronik yazışma ile 1,9 tonluk kağıt tasarrufu sağlayan Türk Telekom, bu sayede kağıt ve zarf tüketiminde ciddi tasarruf elde ederek 33 yetişkin ağacın kesilmesine engel oldu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
  1. Dünya Çevre Günü
  2. Türk Telekom

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