Türk Telekom 5G ile yapay zekayı birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 5G teknolojilerinde yapay zeka uygulamalarını deneyen ilk Türk operatör oldu.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket, Nokia'nın yapay zeka destekli dijital asistanı MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde makine öğrenmesine dayalı yapay zeka teknolojilerini yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri üzerinde başarılı bir şekilde test etti.



Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta yapılan 5G teknolojilerinde yapay zeka ve makine öğrenme uygulamaları ile ilgili etkinlik kapsamında Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri kapsayan iki farklı demo gerçekleştirildi.

İlk demoda katılımcılar, 2021 yılında yapay zeka ve makine öğrenme kabiliyetleri ile donatılmış bir 5G servis yönetim merkezine götürüldü. Burada, yoğun araç ve mobil kullanıcı trafiği olan bir meydanda, kaza, afet gibi olağandışı olaylar sonucunda anlık gelişen şebeke yoğunlukları karşısında yapay zeka uygulamasının neler yapabileceği katılımcılara örnekli olarak gösterildi.



Gerçekleştirilen ikinci demoda ise, yine 2021de yeni nesil sabit teknolojilerin yönetildiği servis operasyon merkezine konuk olan katılımcılar, şebekeye bağlı müşteri terminallerinden aldığı verileri analiz eden yapay zekâ uygulamasının, terminal yazılımından kaynaklı yaşanması olası şebeke performans dalgalanmalarını daha gerçekleşmeden önlemesine tanıklık etti.

Her iki demoda da, önceden öğrenilmiş olaylardan ve algoritmalardan hareket eden yapay zeka, anlık oluşan şebeke performans dalgalanmalarına hızlıca en doğru çözüm önerileri sunarken aynı zamanda oluşması muhtemel saha problemlerini de önceden öngörerek proaktif çözüm önerileriyle şebeke performansını yüksek değerlerde tutmayı başardı.





- "Yapay zeka ile şebeke problemleri henüz oluşmadan önlenecek"





Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, burada yaptığı açıklamada, yapay zeka uygulamalarının 5G şebekeleri üzerinde olağan dışı gelişen olaylar ve anlık etkilerine çok erken müdahale imkanı sağladığını bildirdi.

Yapay zeka teknolojisinin, şebeke performansını ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyecek gelişmesinin muhtemel olayları henüz oluşmadan tespit ederek önlemeyi mümkün kıldığını kaydeden Kıraç, şu ifadeleri kullandı:

"Nokia ile birlikte Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz 5G ve yapay zeka demoları ile bu teknolojilerinin şebekeler için ne denli büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını da göstermiş bulunuyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin şebeke yönetiminde kullanılması, verim artışı ile birlikte abonelere yüksek kalitede servis sunulması adına operatörlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapay zeka çözümlerini mevcut 4.5G şebekemiz üzerinde de test ederek geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Telekom olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız ışığında yapay zekâ teknolojilerine bugünden hazır olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Her şey abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için."





- "Yeni yapay zeka uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz"





Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise, yapay zeka karar destek sistemleri ile yönetilen akıllı şebekelerin değişen kullanıcı davranışları ve şebeke sistem performanslarından kaynaklı problemlerin giderilmesi için anlık parametrik ve fiziksel değişiklik önerileri sunarak şebeke operasyon ve bakım hizmetlerinin en üst seviyede sunulmasına imkan sağladığını bildirdi.

Lavanti, "Şirketimiz, Türk Telekom ile yürüyen iş birliğimizden gurur duymaktadır. Burada, Nokia'nın yapay zeka teknolojilerinin Türk Telekom'un 5G mobil ve yeni nesil sabit şebekelerinin operasyon ve bakım hizmetlerine nasıl kolayca adapte edildiğini göstermiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom'un ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapay zeka uygulamaları ve kullanım senaryoları geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.