Türk tekstil şirketleri Paris'te geleceği dokuyor: Tekstil-giyim ürünleri ve en önemli konular masaya yatırıldı

Paris’in kalbinde düzenlenen Texworld Evolution Paris 2024 Autumn Fuarı, tekstil dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olarak, Türk tekstil sektörünün gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin’den sonra fuara en büyük katılımcı ülke olarak katılan Türkiye, “Turkish Textile Trend” alanı ile dikkatleri üzerine çekti. İTO tarafından kurulan bu alan, Türk tekstilinin yenilikçi ve kaliteli ürünlerini sergileyen bir vitrin görevi gördü.

Fuarın “Geleceği Dokumak” sloganıyla gerçekleştirildiği bu dönemde, Türk tekstil firmaları, uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurma ve trendleri yakından takip etme fırsatı buldu.

İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Giyasettin Eyyüpkoca ve Bahadır Yaşık ile Meclis Üyeleri, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Ticaret yetkililerinin de katılımıyla Türk tekstil sektörünün uluslararası arenadaki başarısı kutlandı.

Geleceğe Bakış:

Texworld Evolution Paris 2024 Autumn Fuarı, sadece bir fuar değil, aynı zamanda Türk tekstilinin geleceğine dair önemli ipuçları sunan bir platform oldu. İTO, 2025 yılında ABD’de düzenlenecek Texworld New York City 2025 Winter Fuarı’nın milli katılımını da üstlenecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, 2025 baharında Paris’te düzenlenecek Texworld Evolution Paris 2025 Spring Fuarı için hazırlıklar başladı. İTO, bu fuarda da “Turkish Textile Trend” alanını daha geniş ve etkileyici bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Rakamlarla Özet:

40 bin metrekarelik sergileme alanı

7 bin profesyonel katılımcı

19 ülkeden katılımcı

Texworld Evolution Paris 2024 Autumn Fuarı, Türk tekstilinin uluslararası arenadaki başarısının bir göstergesi oldu. İTO’nun öncülüğünde Türk tekstil sektörü, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.