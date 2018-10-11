Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum

Fenerbahçe'de gol kralı olmuş ve başarılar elde etmiş biri olarak teknik direktörlük yapmak istediğine değinen Uygun, "Nasıl Bülent Korkmaz Galatasaray'da teknik direktör olmak istiyorsa, Ertuğrul Sağlam da Beşiktaş'ta, Hami Mandıralı da Trabzon'da, ben de Bülent Uygun olarak Fenerbahçe'de gol kralı olmuş, şampiyonluklar yaşamış biri olarak istiyorum. Fenerbahçe'ye yapılan bir kumpasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan kumpasın ayak oyunlarında bize de aynı kumpası alet ederek bizi de suçlamaya kalktıkları bir ortamda yaşadıklarımız ortadayken, Anadolu takımlarını düşme potasından alıp en çok puan toplama başarısı gösteren biri olarak hak edenlerden biri de ben oluyorum doğal olarak.

"Biz orayı yaptığımız başarılarla elde etmek isteriz"

Çünkü Fenerbahçe'den yetişmiş olacaksınız, Anadolu'da olmaz denilen Sivasspor ile UEFA'dan en alttan alıp Şampiyonlar Ligi'ne kadar götüreceksiniz, Eskişehirspor'u alttan 2'nci sıradan alacaksınız, 7'nciliğe kadar çıkaracaksınız, Gaziantepspor düştü denecek, son 12 maç gideceksiniz 8 galibiyet alarak kümede bırakacaksınız. Döneceksiniz Elazığspor'u şampiyon yapacaksınız ve ondan sonra Katar gibi yurt dışından bir teklif alacaksınız, Umm Salal takımının hiç galibiyeti yokken 11'inci haftada siz alacaksınız ve 8 hafta galip gelip ligi 5'inci bitireceksiniz. Hem de hiçbir transfer yapmadan bunları başaracaksın, Al Gharafa'ya gideceksiniz Asya kupalarına götüreceksiniz. Teknik direktör olarak demek ki bir şeyleri başardığınızın göstergesi bu. Dolayısıyla biz orayı yaptığımız başarılarla elde etmek isteriz.

"Allah bana Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmamı nasip etsin"

"Ben şuna dua ederim, bir gün Fenerbahçe'nin başına geleceksem Allah bana Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmamı nasip ettiğim gün gelmemi nasip etsin. Çünkü ille de ben bir yere geleyim diye, ille de ben bir yerde bulunayım diye isteyen bir tip değilimdir. Başarılı olacaksam hayal ettiklerimi başarabileceksem, ben orada olmayı tercih eden bir yapıdayımdır. İnşallah bir gün biz de Fenerbahçe'nin başında olmak isteriz. Ama bu düşüncelerim yerine gelecekse olsun" açıklamasını yaptı.