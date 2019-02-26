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Türk Tarih Kurumu’nun Kıbrıs projeleri konuşuldu

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof.

26 Şubat 2019 Salı 17:05
Türk Tarih Kurumu’nun Kıbrıs projeleri konuşuldu

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iki kurum ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan tarih ve kültür projelerine dair istişarede bulundu.


Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iki kurum ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan tarih ve kültür projelerine dair istişarede bulunmak üzere Lefkoşa’da bir araya geldi. Hala Sultan Tekkesi Başimamı Şakir Alemdar’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanacak olan “Hala Sultan’ın İzinde” belgeseli başta olmak üzere Kıbrıs tarihi hakkında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa’da “Hala Sultan’a Vefa” adlı iki sergi düzenleyen Türk Tarih Kurumu, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan belgeselle Hala Sultan’ı ve onun adıyla günümüzde de yaşatılan vakfı kamuoyuna tanıtacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:05
  1. kültür
  2. sergi

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