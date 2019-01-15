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Türk Tarih Kurumundan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" belgeseli

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" adlı belgeselin gösterimi yapıldı

15 Ocak 2019 Salı 17:26
Türk Tarih Kurumundan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" belgeseli

ANKARA (AA) - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla TTK Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, içerisinde o döneme ait videoların da yer aldığı "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" adlı belgesel gösterimi yapıldı.

TTK Başkanı Refik Turan, burada yaptığı konuşmada, fetih ve fatihlik gibi şehitliğin de İslam medeniyetinin temel kavramlarından biri olduğunu belirtti.

Şehitliğin asla bir amaç ve hedef olmadığını anlatan Turan, "Şehitlik Allah'ın emri de değildir. Allah'ın 'şehit olunuz' diye bir emri yoktur. Şehit olma onun verdiği lütuf ve rütbedir. 104 yıl önce bugün andığımız şehitler, bizler yaşasın diye şehit olmuştur. Demek ki başarmışlardır. Bir millet var olsun, devam etsin diye hayatlarının bu dönemini en zor şekilde feda etmişlerdir." diye konuştu.

Türk tarihinde Cezayir, Girit, Kosova şehitleri gibi her savaşın ayrı şehitleri olduğunu anımsatan Turan, bugün de Sarıkamış şehitlerinin anıldığını vurguladı.

Turan, son yıllarda Sarıkamış konusunda hassasiyet bulunduğunu, çeşitli anma etkinlikleri yapıldığını kaydetti.

Sarıkamış Harekatı konusunda bazı tarihçilerin yaşananları farklı aksettirdiğine değinen Turan, konunun biraz daha tarih bilimine bağlı kalınarak, doğru şekilde anlatılması gerektiğini bildirdi.

Refik Turan, konuşmaların ardından çeşitli üniversitelerden etkinliğe katılan öğretim üyelerine plaket takdim etti.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:26
  1. Sarıkamış'a Vefa "İstiklal"
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