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Türk Tarih Kurumundan “Hala Sultan’ın İzinde” Belgeseli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs’ın dini ve tarihi öneme sahip isimlerinden Hala Sultan’ı ve adadaki Türk-İslam kültürü varlıklarını tanıtmak amacıyla bir belgesel film hazırladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
Türk Tarih Kurumundan “Hala Sultan’ın İzinde” Belgeseli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs’ın dini ve tarihi öneme sahip isimlerinden Hala Sultan’ı ve adadaki Türk-İslam kültürü varlıklarını tanıtmak amacıyla bir belgesel film hazırladı.


“Hala Sultan’ın İzinde” isimli belgesel, Kıbrıs’taki Müslümanlarca “Hala Sultan” olarak bilinen ve Hz. Osman döneminde, 86 yaşındayken katıldığı Kıbrıs seferi sırasında şehit olan Ümmü Harâm bint Milhân’a bir deniz seferine çıkacağının müjdelendiği hadis ile başlıyor. Amr Bin Kays komutasındaki İslam ordusunun 647 yılında Bizans’ı mağlup ettiği seferin anlatıldığı filmde, sefer sırasında şehit olan Hala Sultan’ın Türbesi ile Hala Sultan Camisi ve Tekkesi’nin günümüze dek uzanan tarihine de yer veriliyor.


Adada Osmanlı idaresinin başladığı 16. yüzyıldan itibaren Hala Sultan Vakfı ile birlikte faaliyet gösteren diğer Türk vakıflarının faaliyetlerine de değinilen filmde ayrıca yakın dönemde adada yaşanan siyasal gelişmelerin, vakıfların hukuki statüsünde oluşturduğu değişime de odaklanılıyor.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kıpık, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Mevlüt Çam ve Kıbrıs Müftülüğü Güney Kıbrıs Temsilcisi, Larnaka Müftüsü Şakir Alemdar’ın değerlendirmelerinin de yer verildiği film, konuya dair kapsamlı ilk belgesel olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
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