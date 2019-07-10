0553 313 94 23

Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde "Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Paneli" düzenleyecek.


12 Temmuz’da Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinlik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın vereceği konferansla başlayacak. Konferansın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında gerçekleşecek olan panelde ise yakın tarihimizdeki darbeler ve darbe teşebbüsleri, tarihî ve siyasi boyutlarıyla ele alınacak. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay “Tarihî Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü”, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Dış Politika ve GüvenlikBoyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise “Yeni Dünya Düzeni İnşa Sürecinde Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.


Panel, tüm ilgililerin katılımına açık olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti
    1. Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi..
    2. Kestiği ağacın altında kalan işçi..
    3. Irak'ta 1 milyon 600 bin kişi iç..
    4. Burdur Şehidini bağrına bastı
    5. Didim’de bir gecede 73 göçmen yakalandı
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs..
    7. Söke’de azmak ve sulak alanlara 84 bin..
    8. Başkan Kaya, İncirliovalı tüm..
    9. Burhan Kuzu kimdir?
    10. Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası
    11. Minik öğrencilere ‘trafik’ bilinci
    12. Alman bilim adamları uyardı! Büyük..
    13. Geleceğin şampiyon tenisçileri..
    14. Hollanda'da ilkokul öğrencilerine oyun..
    15. Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den..
    16. Kurbanlık fiyatları belirlendi
    17. "Emre Belözoğlu kaptanlık yapmak üzere..
    18. Tırla çarpışan otomobilde can pazarı
    19. Düzce Çocuk Kulübünde bine yakın..
    20. Mecliste son dakika af yasası ceza..
    21. Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin..
    22. Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
    23. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve..
    24. Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir?..
    25. İnsan boyunu geçiyor! Saros..
    26. Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa..
    27. Başkan Alim Işık: "Kütahya’nın trafik..
    28. İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü
    29. Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı
    30. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"