Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde "Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Paneli" düzenleyecek.

12 Temmuz’da Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinlik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın vereceği konferansla başlayacak. Konferansın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında gerçekleşecek olan panelde ise yakın tarihimizdeki darbeler ve darbe teşebbüsleri, tarihî ve siyasi boyutlarıyla ele alınacak. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay “Tarihî Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü”, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Dış Politika ve GüvenlikBoyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise “Yeni Dünya Düzeni İnşa Sürecinde Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.

Panel, tüm ilgililerin katılımına açık olacak.

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