Türk Tarih Kurumu Yayınları, 13. Ankara Kitap Fuarı’na özel yüzde 50 indirim yaptı

ANKARA (İHA) – 13. Ankara Kitap Fuarı’nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Yayınları, kitaplarında fuara özel yüzde 50 indirim yaptı.

Türk Tarih Kurumu, ATO Congresium’da düzenlenen fuarda Türk ve dünya tarihine dair özgün kitaplarıyla yerini aldı. Kurumun Mufassal Osmanlı Tarihi, Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuknamesi, Türk Mitolojisi, Osmanlı Belgelerinin Dili, Göktürkler, Şamanizm, Tarih Araştırmalarında Usul, Selçuklu Devletleri Tarihi gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra, Osmanlı’nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı, Panaztepe ve Tarih-i Güzide gibi yeni yayınları da yüzde 50 indirimli olarak okurlara sunuluyor.

Yurt içinden ve yurt dışından 300’ü aşkın yayınevinin yer aldığı 13. Ankara Kitap Fuarı, 24 Şubat’a kadar haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.