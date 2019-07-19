Türk takımı, klavye şampiyonasından 10 madalyayla döndü

İSTANBUL (AA) - İtalya'nın Cagliari şehrinde yapılan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Klavye Takımı rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem veİletişim FederasyonuTürk Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı federasyonun düzenlediği 52. Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası İtalya'nın Cagliari şehrinde 13-19 Temmuz arasında yapıldı.

Şampiyonaya, başta Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Rusya olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 30 ülkeden yüzlerce yarışçı katıldı.

Yarışmada, 30 dakikalık tecrübeliler kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 156 sözcükle Celal Aşkın, kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Gençler kategorisinde dakikada net 117 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, aynı kategoride dakikada net 113 sözcükle Mehmet Kurt dünya üçüncüsü oldu.

Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt, dakikada 321 hece ile dünya şampiyonluğunu, aynı kategoride Celal Aşkın dakikada 320 hece ile dünya ikinciliğini elde ederken, canlı deşifre yarışı küçükler kategorisinde Onur Demirbaş dünya şampiyonluğunu kazandı.

Ses deşifre yarışı tecrübeliler kategorisinde Celal Aşkın dünya ikincisi, Hakan Kurt dünya üçüncüsü, aynı yarışın gençler kategorisinde İlyas Pamukçu dünya üçüncüsü, Celal Aşkın kombinede dünya üçüncüsü oldu.

- Milli takım 10 madalya kazandı

Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem veİletişim FederasyonuTürk Grubu Başkanı ve Türkiye Temsilcisi Seçkin Köse, Türk Milli Klavye Takımı'nın biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere toplam 10 madalya kazandığını belirtti.

Bu yarış sonucunda milli takımın, daha önce yapılan internet şampiyonalarıyla tarih boyunca kazanılan altın madalya sayısını 39'u dünya rekoru olmak üzere 94'dan 97'ye çıkardığını dile getiren Köse, Türk Milli Takımı'nın, 8 kategoride dağıtılan 24 madalyanın 4'ü şampiyonluk, 4'ü ikincilik ve 4'ü üçüncülük olmak üzere toplamda 12 madalya kazandığını aktardı.

Takımın, internet yarışlarıyla birlikte Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda toplam 22 madalya kazandığını ifade eden Köse, bilgisayar klavyesinin on parmakla ilkokulun birinci sınıfının ikinci yarısından itibaren öğretilmesi gerektiğini kaydetti.



