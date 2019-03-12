Türk Tabipler Birliği'nden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat'a plaket töreni Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat'a Tıp doktorluğunun 40. yılını idrak edişi dolayısıyla bir plaket verilecek.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat için Tıp doktorluğunun 40. yılını idrak edişi dolayısıyla düzenlenecek olan tören, 15 Mart cuma günü saat 17:00'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Morfoloji binasında Abdülkadir Noyan Anfisi'nde Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleşecek.

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