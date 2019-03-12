Türk Tabipler Birliği'nden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat'a plaket töreni
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat'a Tıp doktorluğunun 40. yılını idrak edişi dolayısıyla bir plaket verilecek.12 Mart 2019 Salı 17:36
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat için Tıp doktorluğunun 40. yılını idrak edişi dolayısıyla düzenlenecek olan tören, 15 Mart cuma günü saat 17:00'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Morfoloji binasında Abdülkadir Noyan Anfisi'nde Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleşecek.
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