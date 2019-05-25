0553 313 94 23

Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte yarışıyor

Türk kuruluşları, ramazan ayında Tanzanya'nın dört bir yanına ulaştırdığı kumanya yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:46
Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte yarışıyor

DARÜSSELAM (AA) - Türk hayırseverlerin ramazan yardımları, bu yıl Tanzanya'da 5 binden fazla ailenin sofrasını bereketlendirdi.

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş insanlarının yardımları, Tanzanya’da 5 binden fazla aileyle buluştu.

Mübarek ay boyunca binlerce kişi, STK’lerin kurduğu sofralarda iftar vesilesiyle bir araya gelerek ramazan mutluluğunu birlikte yaşadı.

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Nurdal Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay olarak ülkenin farklı noktalarında 2 bin gıda paketinin yanında bir yetimhanede ve Zanzibar’daki Türkiye Maarif Vakfı okulunda 500 kişilik iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Darüsselam Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Çiçek de TDV'nin 250’si Zanzibar olmak üzere ülke genelinde bin kumanya paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını belirtti.

Dağıtılan gıda paketlerinin içeriğinde 5 kişilik aileye bir ay yetecek gıda bulunduğunu kaydeden Çiçek, "Bu gıda yardımları her sene ramazanda devam ediyor. Sadece ramazan ayında değil, birçok gönüllü kuruluş yıl boyu bu tür yardımları devam ettiriyor. Bunun yanı sıra birçok su kuyusu açılıyor ve kurban kesiliyor." dedi.

TİKA'nın toplamda 750 kumanya dağıttığı ülkede, İHH İnsani Yardım Vakfı 500, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da 800 ailenin yüzünü güldürdü.

Çok sayıda STK ve iş insanının da kumanya dağıttığı ve iftar verdiği ülkede faaliyetler ramazan sonuna kadar sürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:46
  1. STK
  2. tanzanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
    1. Bursa’da işçi servisi devrildi: 10..
    2. Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait..
    3. "Hepimiz kültürümüzün bir diplomatı..
    4. İşte TFF'nin Müslüman ülkede..
    5. TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler..
    6. BAYK Kış Trofesi
    7. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    8. Taşan dere ıslah edilmeye başlandı
    9. CHP’li Kiraz’dan Yeşilyurt Muhtarlar..
    10. Robotlarıyla yarışan genç mucitler..
    11. Kaçak balık avına para cezası
    12. Salsa Türkiye Şampiyonası’nda..
    13. Vali Varol taşkın ve heyelan bölgesini..
    14. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Monaco'da pole pozisyonu Hamilton'ın
    16. Kent kart matikler yaygınlaşıyor
    17. Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    18. Çamlık’a çevreci tabelalar..
    19. Ayvalık’ta 66 kaçak göçmen yakalandı
    20. Türk Telekom'dan Galatasaray'ın..
    21. Yolun karşısına geçmek isterken..
    22. Şehit Turgut Solak Lisesinden müzik..
    23. "Seçimin en sağlıklı şekilde..
    24. Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
    25. Bigadiç’te şoförlere brifing
    26. Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte..
    27. BUSAT’ta Yurdakoş dönemi
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    29. Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı