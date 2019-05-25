Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte yarışıyor

DARÜSSELAM (AA) - Türk hayırseverlerin ramazan yardımları, bu yıl Tanzanya'da 5 binden fazla ailenin sofrasını bereketlendirdi.

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş insanlarının yardımları, Tanzanya’da 5 binden fazla aileyle buluştu.



Mübarek ay boyunca binlerce kişi, STK’lerin kurduğu sofralarda iftar vesilesiyle bir araya gelerek ramazan mutluluğunu birlikte yaşadı.

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Nurdal Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay olarak ülkenin farklı noktalarında 2 bin gıda paketinin yanında bir yetimhanede ve Zanzibar’daki Türkiye Maarif Vakfı okulunda 500 kişilik iftar programı düzenlediklerini söyledi.



Darüsselam Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Çiçek de TDV'nin 250’si Zanzibar olmak üzere ülke genelinde bin kumanya paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını belirtti.



Dağıtılan gıda paketlerinin içeriğinde 5 kişilik aileye bir ay yetecek gıda bulunduğunu kaydeden Çiçek, "Bu gıda yardımları her sene ramazanda devam ediyor. Sadece ramazan ayında değil, birçok gönüllü kuruluş yıl boyu bu tür yardımları devam ettiriyor. Bunun yanı sıra birçok su kuyusu açılıyor ve kurban kesiliyor." dedi.



TİKA'nın toplamda 750 kumanya dağıttığı ülkede, İHH İnsani Yardım Vakfı 500, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da 800 ailenin yüzünü güldürdü.



Çok sayıda STK ve iş insanının da kumanya dağıttığı ve iftar verdiği ülkede faaliyetler ramazan sonuna kadar sürecek.