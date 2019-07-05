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"Türk sporu için tarihi bir yasa"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Kırkpınar'da altın kemeri ebedi kazanmış güreşçilerimizin 'devlet sporcusu' olması onur verici. Bu tarihi karar güreş camiasını çok mutlu etti" - "658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığı bu günlerde alınan karar Kırkpınar'da adeta bayram havası estirdi"

05 Temmuz 2019 Cuma 21:05
"Türk sporu için tarihi bir yasa"


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Kırkpınar'da altın kemeri ebedi kazanmış güreşçilerimizin 'devlet sporcusu' olması onur verici. Bu tarihi karar güreş camiasını çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin devamlı sahibi olan başpehlivanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ata sporu yağlı güreşe ve önemli dereceler elde etmiş pehlivanlara sahip çıkmak için çalıştıklarını vurgulayan Aydın, "Türk sporu için tarihi bir yasa. Kırkpınar'da altın kemeri ebedi kazanmış güreşçilerimizin 'devlet sporcusu' olması onur verici. Bu tarihi kararın altına imza atan başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Aydın, "Uzun zamandır yasanın çıkması için emek verdik. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığı bu günlerde alınan karar, Kırkpınar'da adeta bayram havası estirdi. Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile yaptığımız iş birliği sayesinde daha önce Kırkpınar'da deste boy ve üstünde ilk üç dereceye giren sporculara lisans, başpehlivanlığa güreşenlere yüksek lisans yapma hakkı tanınmıştı. Bu spora hizmet etmiş güreşçilerimizin hak ettiği değerleri alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:05
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  2. Kırkpınar
  3. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
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