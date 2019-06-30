Türk sosyal medya kullanıcıları ’Ellam’ diyor

Türk girişimciler tarafından ortaya çıkarılan sosyal medya uygulaması ’Ellam’ kullanıcı sayısını gün geçtikçe arttırıyor.

Özelikle hakaret ve olumsuz yorumların otomatik olarak filtrelenmesi özelliği büyük ilgi gören ’Ellam’ sosyal medya uygulaması kullanılmaya başladığı günden itibaren Türk kullanıcıların beğenisini kazandı. Uygulamayı ortaya çıkaran girişimcilerden Kayserili 38 yaşındaki Muhsin Dikmen, "Biz Türkiye’nin kendi sosyal medyasını kurmaya karar verdik" diyerek bir yıllık uğraşların ardından diğer sosyal medya uygulamalarına rakip olarak ’Ellam’ uygulamasını ortaya çıkardıklarını söyledi. Uygulamanın şu anda kullanılmaya başladığını ve 6 bin 500 civarında üyesinin bulunduğunu belirten Dikmen, "Üye sayımız gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyamızdan üyelerimiz memnun olduğu için, faaliyetlerimizden memnun oldukları için birbirlerine tavsiye ediyorlar. Günden güne ‘Ellam’ ailesi büyüyor" diye konuştu.

Ellam kullanıcısı Kübra Köse, "Diğer sosyal medya devlerine rakip olan Ellam’ı kullanıyorum, yerli bir uygulamadır, kullanımı çok kolay ve güvenli. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” dedi.

Uluslararası Zumba Fitness Antrenörü Şeyma Yalçın ise, "Ellam’ın yerli bir uygulama olması, fotoğraf ve video paylaşımlarının kolay olması ve hakaret içerikli yorumların filtrelenmesi, bu yorumların program tarafından otomatik olarak silinmesi benim çok hoşuma gitti. Bu açıdan Ellam uygulamasından biz çok memnunuz" diye konuştu.