Türk şoförler Suriye’de mahsur kaldı

Turkiye’den Suriye’ye nakliye ve taşımacılık yapan Türk şoförler 10 gündür, ülkeye geri dönüş yapılmasına izin verilmediği için Suriye’nin Jerablus kentinde mahsur kaldı.

Jerablus kentinde mahsur kalan yaklaşık 150 Türk şoför, toplanarak Türkiye sınır kapısına geldi. Burada Karkamış Gümrük Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen şoförler biran önce Türkiye’ye evlerine ve ailelerine dönmek istediklerini belirtti. Tüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayan şoförler 10 gündür Türkiye’ye dönmelerine izin verilmesini istediklerini ifade etti. Suriyeli tüccarlar ile muhaliflerin arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı yüklerini bosaltamadıklarını anlatan şoförler, yükü boşaltamadıkları için de Karkamış Gümrük kapısından Türkiye’ye giriş yapmalarına da izin verilmediğini kaydetti. Şoförler, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. 10 gündür Suriye’de yağmurda soğukta bekliyoruz. Burada kimse bizimle muhatap olmuyor. Biran önce Türkiye’ye dönmek istiyoruz" diye konuştu.