Türk sivil toplum kuruluşundan Gambiya'da toplu sünnet

BANJUL (AA) - Türk sivil toplum kuruluşu Diversity Farklılık Derneği, Batı Afrika ülkesi Gambiya'da bin çocuğu sünnet ettirdi.

Gönüllü Türk doktorların desteğiyle ülkenin Serekunda bölgesinde 3 gün süren programda bin çocuk sünnet edildi.

Diversity Farklılık Derneği Gambiya Temsilcisi İbrahim Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkede sağlık ekipmanlarındaki eksiklik nedeniyle çocukların sünnet olamadığını söyledi.

Gürkan, Afrika'da hastanelerde sünnet hizmetinin çok pahalı olduğuna işaret ederek, "Gerekli şekilde müdahale edilmediği zaman yerel tekniklerle sakıncalı bir yöntemle yapılıyor, bu da çocukların ilerideki yaşamı için ciddi risk oluşturuyor." dedi.



Yerel yetkililerden Famara Jobarteh ise yapılan bu organizasyondan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Herkes Türkler gibi yardımsever olsa, dünyada hiç sorun kalmazdı." diye konuştu.