Türk şirketten kötü haber geldi: Turistlerin uğrak yeri ünlü tarihi otel icradan satışa çıkarıldı!

İzmir Çeşme İcra Dairesi Familia Otel'i icradan satışa çıkardı.

1990'lı yıllardan bu yana hizmet veren otel Çeşme Altınkum Mahallesinde denize sıfır konumda yer alıyor.

Alkolsüz otel

Otelde, 1 adet Kral dairesi, 5 adet suit,18 adet ekonomik, 58 adet standart,31 adet havuz manzaralı,81adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçesi olmak üzere toplamda 235 oda ve 700 yatak yer alıyor. Alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet veren denize sıfır konumda otelin kum plajı mevcut.

235 milyon lira, açık artırma 29 Kasım'da

Club Familia Otel için 235 milyon 897 bin 88 lira kıymet biçildi. Otelin satışı için açık artırma 29 Kasım saat 10.10'da başlayacak 6 Aralık saat 10.10'da sona erecek.

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