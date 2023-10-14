Türk şirketten kötü haber geldi: Turistlerin uğrak yeri ünlü tarihi otel icradan satışa çıkarıldı!
İzmir Çeşme İcra Dairesi Familia Otel'i icradan satışa çıkardı. Konu üzerinde kriz şirketi vurdu, İflas etti iddiaları yer alırken 1990'lı yıllardan bu yana hizmet veren otel Çeşme Altınkum Mahallesinde denize sıfır konumda olması dikkat çekti...
İzmir Çeşme İcra Dairesi Familia Otel'i icradan satışa çıkardı.
1990'lı yıllardan bu yana hizmet veren otel Çeşme Altınkum Mahallesinde denize sıfır konumda yer alıyor.
Alkolsüz otel
Otelde, 1 adet Kral dairesi, 5 adet suit,18 adet ekonomik, 58 adet standart,31 adet havuz manzaralı,81adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçesi olmak üzere toplamda 235 oda ve 700 yatak yer alıyor. Alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet veren denize sıfır konumda otelin kum plajı mevcut.
235 milyon lira, açık artırma 29 Kasım'da
Club Familia Otel için 235 milyon 897 bin 88 lira kıymet biçildi. Otelin satışı için açık artırma 29 Kasım saat 10.10'da başlayacak 6 Aralık saat 10.10'da sona erecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kültür - Sanat
Arabistan ülkesi duyurdu: 7.000 yıllık yapı ama gerçek insan - hayvan başı kemikleri çıktı! Arap bilim dünyası şokta
Ekonomi
Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcısına: Beklenmedik karar ve çatışmalar sonrası gram altın ve petrol için ataklar göreceğiz
Ekonomi
Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!
Dünya
ABD Kongresi raporu gündeme bomba gibi düştü: ABD, Kuzey Kore, Çin ve Rusya savaşlara karşı dikkatli olmalı
Ekonomi
Aile ve gençlik bankası kuruluyor: Ev hanımları için emeklilik, gençlere yönelik pilot projelere destek verilecek