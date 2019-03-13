Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım Fuarına yoğun ilgi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Agro World Uzbekistan" 14. Uluslararası Tarım Fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

"Agro World Uzbekistan" 14. Uluslararası Tarım Fuarı, Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başladı.

Dünyanın 22 ülkesinden 150'den fazla şirketin yer aldığı fuara Türkiye'den 60 şirket katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türk firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuarın temasını oluşturan tarım sektörünün iki ülke arasındaki stratejik alanlardan birini teşkil ettiğini belirtti. Er, "Özbekistan ile iş birliğini tarım alanında en üst seviyeye taşımak isteyen Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, ekilebilir arazileri ve bol su kaynakları ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir." dedi.

Er, Türkiye'nin 2017'de ürettiği 2,7 milyar dolarlık tarım makinelerinden 652 milyon dolarlık ihracat yaptığını, söz konusu makinelerin Özbekistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkede yoğun şekilde tercih edildiğini vurguladı.

Fuarı, tarımı stratejik bir sektör olarak kabul eden Özbekistan'a daha fazla katkıda bulunma fırsatı olarak gördüklerini anlatan Er, dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda iş adamı ve ziyaretçinin katıldığı fuarın başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Büyükelçi Er, daha sonra, Özbekistan Tarım Bakanı Yardımcısı Şuhrat Teşayev ve diğer yetkililerle birlikte fuardaki Türk stantlarını gezerek Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Özbek tarım sektörü çalışanları, tarım, tarım makineleri, hayvancılık ve besleme ürünleri, sulama tesisleri, bitki ve tohumculuk,veterinerlik ilaçları ve ekipmanları gibi bölümlerden oluşan fuara katılan Türk şirketlerine büyük ilgi gösterdi.

Fuar, 15 Mart'ta sona erecek.