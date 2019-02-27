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Türk şirketleri Özbekistan çıkarma yaptı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzbuild-2019" 20. Uluslararası İnşaat Fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:12
Türk şirketleri Özbekistan çıkarma yaptı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzbuild-2019" 20. Uluslararası İnşaat Fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

Taşkent'teki "Uzexpocenter" Fuarcılık Merkezi'nde "Uzbuild-2019" 20. Uluslararası İnşaat Fuarı başladı. Dünyanın 26 ülkesinden 350'den fazla şirketin katıldığı fuara 70'e yakın Türk şirketi milli katılım organizasyonu gerçekleştirerek büyük bir katılım sağladı. Fuarın açılışına katılan Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, fuardaki Türk stantlarını gezerek Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

İnşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine, ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensupları ve davetliler büyük bir ilgi gösterdi.

Fuarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan fuar organizatörlerinden Meridyen Fuarcılık şirketi proje müdürü Emre Akçok, Özbekistan'ın Türkiye için çok önemli bir pazar olduğunu kaydederek, "Türkiye olarak bu fuarda 68 firma ile katılıyoruz ve milli katılım organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Dünyada, özellikle de Türk cumhuriyetlerinde çok iyi bir pozisyonda olan Türk şirketlerinin inşaat sektöründe çok güçlü olduklarını aktaran Akçok, "Özbekistan, inşaat alanında yıldız bir pazar. Dolayısıyla, Türk şirketleri bu ülkede çok başarılı olacaktır" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Hürol Karlı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Türk şirketlerinin yurt dışına açılımlarını ve fuarlara katılımını desteklediklerini kaydederek, Türk şirketlerinin söz konusu fuara büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti. Bölge ülkeleri arasında büyük bir nüfusa sahip Özbekistan'ın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu dile getiren Karlı, fuara katılan firmaların yaklaşık yüzde 20'sini Türk şirketlerinin oluşturduğunu ve bunun gurur verici olduğunu ifade etti.

Karlı, Türk şirketlerinin ortak tarihi değerleri olan Özbekistan ile daha fazla iş birliği yapması gerektiğini kaydederek, fuarın Türk şirketleri için çok faydalı geçeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Fuar, 1 Mart'ta sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:12
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