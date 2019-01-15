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Türk şirketler Katarlı yatırımcılarla buluşuyor

"Turkey Expo by Qatar" fuarı 120'den fazla Türk şirketin katılımıyla yarın Doha'da başlıyor- İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan fuarın yeni girişimcilere de ufuk açması bekleniyor

15 Ocak 2019 Salı 12:47
Türk şirketler Katarlı yatırımcılarla buluşuyor

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Türk firmaların Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfez'in en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar", çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 120'den fazla Türk şirketin katılımıyla yarın Katar'da başlayacak.

Daha önce "Expo Turkey by Qatar" adıyla organize edilen ancak bu yıl adı "Turkey Expo by Qatar" olarak değiştirilen fuarın üçüncüsü düzenleniyor.

Katar'ın başkenti Doha'daki Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara teknoloji, gayrimenkul, inşaat, gıda, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon alanında çok sayıda şirket katılıyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan fuarın yeni girişimcilere ve yatırımcılara da ufuk açması bekleniyor.

Fuarın organizatörlerinden Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkey Expo by Qatar'ın, Türk şirketlerini Körfez ülkeleriyle tanıştıran en büyük fuar olduğunu ve Türk iş adamlarının Katarlı yatırımcılarla buluşması için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kurt, fuarda Katar hükümetinin de destekleriyle toplam 60 milyar dolar fona sahip Katarlı şirketlerin yer aldığını, programın iki ülkeden bakanların ve yetkililerin katılımıyla açılacağını dile getirdi.

Fuarın, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir proje olduğunu kaydeden Kurt, bu senekinin ise ileri teknoloji, programlama ve bilgi teknolojisi alanlarında uzmanlaşmış katılımcı firma sayısının artmasından dolayı da önemli olduğunu aktardı.

Kurt, fuarda gayrimenkul alanında seçkin firmaların da yer alacağını belirterek, bu şirketlerin Körfez bölgesinin ve özellikle Katarlıların ilgisini çekmesini beklediğini dile getirdi.

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalarının, Türkiye'nin ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Kurt, bu yılki fuarda, geçen sene PTT ve Katar Posta Teşkilatının iş birliğiyle hizmete açılan e-ticaret sitesinin de bulunacağını ifade etti.

- Fuarda kültürel etkinlikler de yer alacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar kapsamında gösteriler düzenleyeceğini dile getiren Kurt, fuarda Katar'ın da kültürel etkinlikleriyle yer alacağını aktardı.

Katar'da Türk şirketlerinin yatırım hacmi 16 milyar dolara ulaşırken, Katar dış yatırımlarında Türkiye, en büyük ikinci yatırım merkezi konumunda bulunuyor.

Katar'ın Türkiye'de tarım, turizm, gayrimenkul ve bankacılık sektörlerindeki yatırımı 20 milyar dolara ulaşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:47
  1. Fuar
  2. Katar
  3. Turkey Expo by Qatar

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