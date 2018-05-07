Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Türk şirketler Etiyopya'da 30 bin kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Sert, "Etiyopya'da 150 Türk şirketi var ve bu şirketler 30 bin kişiyi istihdam ediyor." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:24
Türk şirketler Etiyopya'da 30 bin kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da önce Türk kurumlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla ardından da Etiyopyalı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Türk resmi kuruluşlarının ülkede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan ve Türk iş adamları ile fikir teatisinde bulunan AK Parti milletvekilleri, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi Doğu Avrupa Ülkeleri Dostluk Grubu milletvekilleriyle de ikili ilişkileri değerlendirdi.

Etiyopya'nın Doğu Avrupa Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Almaz Messele, ülkedeki Türk yatırımlarının önemine vurgu yaparak, son yıllarda yapılan karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da Türkiye ve Etiyopya'nın stratejik ortak olduğunu söyledi. Etiyopya'nın her zaman bağımsız kararlar aldığını hatırlatan Ulusoy, Türkiye'nin Etiyopya'nın bölge barışı ve mülteciler için gösterdiği çabalara destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya da Etiyopyalı vekillere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de yargı ve askeri kurumları ele geçirerek darbe girişiminde bulunduğunu anlatarak, bu örgütün eğitim şemsiyesi altında farklı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan meclisteki toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sert ise iki ülke ilişkilerinin gittikçe güçleneceğine inandığına dikkati çekerek, gelecekte de hem kazan kazan ilişkisi içerisinde hem de ahlaki ve insani alanda bunun ileriye taşınacağını vurguladı.

"İlişkilerin sadece bürokratik ya da siyasi değil ekonomik olarak da gelişmesi gerekiyor." diyen Sert, Türk iş adamlarının ülkedeki en büyük yabancı yatırımcılar olduğunu belirtti.

Sert, "Etiyopya'da 150 Türk şirketi var ve bu şirketler 30 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu şirketler ilişkilerin gelişmesinin ana omurgasını oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:24
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Fatih
  4. AK Parti
  5. Avrupa
  6. Afyon
  7. Etiyopya
  8. Parlamento

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salih Mirzabeyoğlu, İstanbul'a naklediliyor!
    1. Salih Mirzabeyoğlu, İstanbul'a..
    2. Arabadan ses gelince anladılar!..
    3. "Fedekarlığın büyüğünü Erdoğan yaptı"
    4. Fransa'da grevciler garları işgal etti
    5. İngiliz turist otel odasında hayatını..
    6. Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    7. İYİ Parti standına saldırı ile ilgili..
    8. İşgalci İsrail'den skandal Ramazan..
    9. Gazze'deki Filistinliler Ramazan'da..
    10. BM'den İran açıklaması
    11. Barınağa alınan 3 köpek yavrusunu..
    12. Sultanbeyli'nde özel harekat polisiyle..
    13. IKYB‘de muhalif Rabun Maruf’a linç..
    14. Türk şirketler Etiyopya'da 30 bin..
    15. Dusko Tosic uslanmıyor
    16. Ankaragücü sezonu 1 puan ile kapattı!
    17. Ukraynalı milyarder ultra lüks yatıyla..
    18. Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 24..
    19. Vodafone Park'ta Müge Anlı'ya büyük..
    20. Ağrı'da PKK operasyonu: 4 tutuklama
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı