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Aktüel Türk şirkete ait yasaklı zayıflama çayını satan kadına gözaltı! Mercek altında, o kişiye ceza yolda
Aktüel

Türk şirkete ait yasaklı zayıflama çayını satan kadına gözaltı! Mercek altında, o kişiye ceza yolda

Yeniakit Publisher
2024-08-25 14:13:00 - 2024-08-25 14:28:58
Türk şirkete ait yasaklı zayıflama çayını satan kadına gözaltı! Mercek altında, o kişiye ceza yolda

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği (NVWA), özellikle Facebook, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları ile kimi satış sitelerinde pazarlanan Türk markası Özlex Tea adlı zayıflama çaylarına yasak getirdi. Markanın sahibi Özlem Üçgül gözaltına alındı.

Sonhaber.eu’nun haberine göre, NVWA ve polis, Rotterdam’da bir depoya düzenledikleri baskında yasaklı madde içeren zayıflama çayı Özlex Tea kutuları buldu.

Rotterdam'da 26 yaşındaki Üçgül, ‘Özlex Tea’ adlı yasa dışı zayıflama çayı sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu'nun (NVWA) yaptığı açıklamada gözaltının Perşembe günü gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan açıklamada Perşembe günü Schiedam’da bir depoda yapılan aramada yaklaşık 1800 paket Özlex Tea adlı çaydan bulunduğu aktarıldı.

NVWA, bir kişinin çayı içtikten sonra hastaneye kaldırılması üzerine harekete geçtiğini açıkladı. Çayın Instagram, TikTok, Facebook, Marktplaats ve Etsy gibi platformlarda satıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Üçgül, daha sonra serbest bırakıldı ancak hala şüpheli konumunda bulunuyor.
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NVWA, ağustos ayının başında zayıflama çayı ile ilgili yaptığı açıklamada Özlex Tea'nin içeriğinde bulunan yasaklı madde sibutraminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilmiş, bu çayı kullanan bir kişinin ciddi sağlık problemleri yaşayıp hastaneye kaldırıldığına dair bir ihbar aldığını açıklamıştı. NVWA çayla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibata geçildiği de belirtmişti.

Bu çay kullanıcıların yüksek kalp atışı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler yaşamasına neden olabiliyor. (patronlardunyasi)

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