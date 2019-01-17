Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım Gencer

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Yeşilçam'ın "kötü" adamlarından tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yıldırım Gencer, vefatının 14. yılında anılıyor.

Gerçek adı Gencer Yıldırımgeç olan sanatçı, Ziyaettin Efendi ile Nebahat Hanım'ın oğlu olarak 25 Kasım 1936'da Sakarya Akyazı'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ortaokul bölümünden mezun olduktan sonra bir müddet ticaretle uğraşan Gencer, 1956'da evlenerek Tuncer ve Tunç isminde iki çocuk sahibi oldu.

- Yeşilçam'da "kötü" karakterlerin aranan adamı

Gencer, sinema dünyasına "Elalem Ne Der" filmiyle 1962'de adım atarken, Yılmaz Güney'in "Canlı Hedef", Natuk Baytan'ın "Sırtımdaki Bıçak" ve Tunç Başaran'ın yönettiği "Büyük Kin" gibi filmlerdeki rolleriyle ünlendi.

Zamanla Yeşilçam'ın salon kötü adamı, mafya lideri gibi karakterlerin aranan adamı haline gelen Gencer, çok sayıda film ve televizyon dizisinde başrol ve ikinci derece rolleri oynadı.

Gencer, 170'den fazla filmde rol alırken, "Yarın Artık Bugündür", "Küçük Ağa", "Süreyya" gibi TRT yapımlarında görev üstlendi.

- Usta isimlerle aynı filmlerde oynadı

Sanatçı, Natuk Baytan'ın yazıp yönettiği 1964 yapımı "Sahildeki Ceset" filminde Tülin Elgin'le başrol oynadı ve güçlü oyuncuların yanında sergilediği oyunculuğuyla dikkati çekti.

"Sahildeki Ceset" filminin ardından Gencer, "B" kategorisindeki yapımcıların oynattığı jönler arasında isim yaptı ve peş peşe filmlerde rol almaya başladı.

Yeşilçam'ın ilk fantastik türlerinden olan "Kilink" filmlerinde de başrolde yer alan oyuncu, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Göksel Arsoy, İzzet Günay, Fikret Hakan gibi birçok isimle birlikte çalıştı.

- Cenazesi komşuları tarafından bulundu

Eşi Feriha Gencer’den 1975'te boşanan, çevresinde alçak gönüllülüğü, kendine özgü gösterişli yürüyüşüyle ve duruşuyla sevilen sanatçı, 1981'de "Kan Bağı" filmiyle yönetmenliği denedi.



Gencer, 1995'te memleketi Akyazıya gidip son 10 yılını orada geçirirken, 18 Ocak 2005'te 69 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yalnız yaşayan ve cenazesi komşuları tarafından bulunan sanatçı, Kuzuluk Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kuzuluk Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Yıldırım Gencer'in rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Kilink İstanbul'da", "Kilink Uçan Adam'a Karşı", "Kilink Canilere Karşı", "Namus Belası", "Malkoçoğlu Krallara Karşı", "Yahya Kaptan", "Zirvedekiler", "Sarhoş", "Gülpembe", "Tatar Ramazan Sürgünde", "Yalnızlar", "Ah Gardaşım", "Kabadayılar Kralı", "Kan Çiçeği", "Bombacı", "İslamiyet'in Doğuşu", "Yarın Artık Bugündür", "Kuruluş / Osmancık", "Küçük Ağa", "Hazreti Ayşe", "Yedi Bela", "Silah Arkadaşları", "Ayrılık Hasreti", "Melek Yüzlüm", "Domdom Kurşunu", "Kartal Bey", "Ejderin İntikamı", "Kan Bağı", "Tilki Payı", "Ölüm Kararı", "Kirli Eller", "Kızıl Maske", "İntikam Yemini", "Affedilmeyen Günah"

