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Türk Sineması’nın ihtiyaçları raporlanıyor

Türk Sinemasının sorunları ve çözüm önerileri yapımcılar, oyuncular ve akademisyenler tarafından tartışıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:38
Türk Sineması’nın ihtiyaçları raporlanıyor

Türk Sinemasının sorunları ve çözüm önerileri yapımcılar, oyuncular ve akademisyenler tarafından tartışıldı. Düzenlenen konferansta belirlenen ihtiyaçlar için hazırlanacak yol haritası, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve TÜRKSAK tarafından raporlanacak.


Türkiye Sinema ve Görsel-İşitsel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliğinde ‘Arama Konferansı’ düzenlendi. Konferansta, sektörün ihtiyaçları ve nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği tartışıldı. BAU Beşiktaş kampüsünde düzenlenen etkinliğe, ünlü yönetmen Ezel Akay, TURSAK Vakfı Başkanı Yapımcı Elif Dağdeviren, TURSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Yapımcı Cemal Okan ve BAU Sineme ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy, Türk sinemasının önemli oyuncuları ile öğrenciler katıldı. Programla ilgili konuşan Doç. Dr. Nilay Ulusoy, “Bu etkinlik sinema, televizyon ve sektör alanında önemli bir başlangıç olacak” dedi.


“Real sektör ile akademi birbirini desteklemeli”


Üniversite olarak her zaman sektörler ile iç içe olduklarının altını çizerek cümlelerine başlayan BAU Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy, “Real sektör ile akademi birbirini desteklemeli. Bu bağlamda da Bahçeşehir Üniversitesi olarak böyle bir konferansı çatımız altında gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bugünün sinema açısından, sektör ve aynı zamanda televizyon açısından önemli bir başlangıç olacağını düşüyorum. Sinema Endüstrisi ve ilişkili olarak dizi sektörü Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi. Büyük ihracatlar yapıyoruz. Bir yandan ise büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan dolayı burada ‘Arama Konferansı’nı düzenledik” ifadelerinde bulundu.


Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Ulusoy, “Öncelikle bu işin eğitimini almaları gerekiyor. Eğitimlerini alırken de hiçbir şeyden yılmadan, vazgeçmeden devam etmeleri gerekiyor. Pratikte ve teoride ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin kaygıları, kafalarında sektöre dair soru işaretleri var. Zamanında benimde oldu. Öğrencilerin yapması gereken çok iyi bir eğitim alıp diğer yandan staj ve yaz tatillerinde sektörde yapacakları çalışma ile kendilerini beslemeleri ve sektörün parametrelerini en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” dedi.


“Bugünün hedefi Türk Sinemasının ihtiyaçlarını belirlemek”


TURSAK Vakfı olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile tüm sinema sektörüne çağrı yaptıklarını belirten TURSAK Vakfı Başkanı Yapımcı Elif Dağdeviren ise şunları söyledi; “Bugünün hedefi, Türk Sineması’nın önümüzdeki dönemde nelere ihtiyacı olduğunu, nelerin gelişmesi gerektiğini, uluslararası daha güçlü bir marka olabilmesi için nelere ihtiyacı olduğunu belirlemek. Bunun da ilk adımını attık. Katılımcıları dinleyeceğiz ve sorularını cevaplayacağız. Daha sonra ise Bahçeşehir Üniversitesi ile bir rapor hazırlayıp bu sorunlara nasıl çare bulabiliriz diye kendimize bir yol haritası çizeceğiz.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:38
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