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Türk sinemasının "coşkulu hüznü": Aytaç Arman

Kendisini "coşkulu hüzün" şeklinde tanımlayan oyuncu Aytaç Arman, 70 yaşında hayata veda etti- Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkati çeken ve kısa sürede başrol oyunculuğuna yükselen sanatçı, kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi oldu

26 Şubat 2019 Salı 18:46
Türk sinemasının "coşkulu hüznü": Aytaç Arman

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Ünlü oyuncu Aytaç Arman, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda etti.

Gerçek adı Veysel İnce olan sanatçı, Adana'da 1949'da dünyaya geldi. Arman, erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde okurken, 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı yarışmada, erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

Sinemadan önce fotoroman oyunculuğu yapan Arman, Ses dergisinin 1971'de açtığı "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı.

- İlk ödül "Düşman"dan

Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkati çeken sanatçı, kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmdeki rolüyle, 1981'de Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülen usta oyuncu, "Gece Yolculuğu" filmindeki rolüyle 1988'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Sinema kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen sanatçı, 2003'te 40. Antalya Film Şenliği'nde ve 25. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Bir röportajında, “Ben hüzünlü bir coşku ya da coşkulu bir hüzünüm diye tanımlarım kendimi." diyen sanatçıya, 20. Londra Türk Film Festivali'nde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmişti.

- Sanatçının rol aldığı filmler şöyle:

Aytaç Arman 1971'de "Baba", "Hayat Cehennemi", 1972'de "Tövbekar", "Murat İle Nazlı", "Kadın Yapar", "Elveda Yavrum", "Ekmekçi Kadın", "Aslanların Ölümü", "Korkusuz Aşıklar", "Oğlum", "Vukuat Var", "Ve Güneşe Kan Sıçradı", "Bir Baltaya Sap Olamadım", "Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü", "Murat İle Nazlı", "Yirmi Yıl Sonra", 1973'te "Yalancı / Çok Yalnızım", "Babaların Günahı", "Aşkın Zaferi", "Bir Dost Bulamadım", "Çocuğumu İstiyorum", "Felek", "Istırap", "Oğlum Osman", "Teslim Ol Baba", "Ve Onu Vurdular","Zambaklar Açarken", "Anneler Günü" filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 1974'te "Evet mi Hayır mı", "Gerçek", "Batak", "Babalık", "Bahriyeli Kemal", "Bir Ana Bir Kız", "Çılgın Arzular", "Hostes", "İstek", "Tek Başına", "Cici Kız", "Bedrana", 1975'te "Kara Çarşaflı Gelin", "Evde Kalmış Kızlar", "Enişte", "Sevgili Halam", "Yarınlar Kimin", "Yarın Olmaz Şimdi", "Yaşamak Daha Zor", 1976'da "Ben Sana Mecburum", "Bu Nasıl Dünya", "Ne Haber", "Nereye Arkadaş", "Seni Sevmekle Suçluyum", "Yazgı" ve "Ne Umduk Ne Bulduk", 1977'de "Fırat'ın Cinleri", "Güneşli Bataklık", 1979'da "Düşman", 1980'de "Sönmüş Ocak", "Parmak Damgası", "Adı Vasfiye", 1986'da "Uzun Bir Gece", "İstek", "Sıcak Tatlı Yaz", "Fatmagül'ün Suçu Ne", "Kadının Adı Yok", 1987'de "Gece Yolculuğu", "Bir Avuç Gökyüzü", "Biri ve Diğerleri", 1988'de "Av Zamanı", 1989'da "Kantodan Tangoya", 1990'da "Bekle Dedim Gölgeye", "Gece Yarısı Vurgunu", "Perili Köşk", 1992'de "Kurşun Adres Sormaz", 1994'te "Yolcu", "Buluşma" ve "İz" filmlerinde yer aldı.

Başarılı sanatçı ayrıca 1995'te "Sahte Dünyalar", "Yer Çekimli Aşklar", 1996'da "Kurtuluş", "Yaban", 1997'de "Akrebin Yolculuğu", "Bir Umut", 1999'da "Yüzleşme", "Kıvılcım", "Yılan Hikayesi", 2000'de "Melekler Evi", "Bedel", 2002'de "Karşılaşma", "Gönderilmemiş Mektuplar", "Berivan", "Öyle Bir Sevda ki", 2004'te "Perçem", 2005'te "Düşler ve Gerçekler", "Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey", "Sen Ne Dilersen", 2006'da "Hacı" ve "Candan Öte", 2011'de "Adını Feriha Koydum" ve "Devrimden Sonra", 2014'te "Kara Para Aşk" yapımlarında oynadı.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:46
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