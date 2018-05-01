"Türk sineması alkol ve uyuşturucu üzerine kurulmuş"

Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda." dedi.

MODERATÖRLÜĞÜ GÜLGÜN FEYMAN YAPTI

Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.

"TÜRK SİNEMASI ALKOL VE UYUŞTURUCU ÜZERİNE KURULMUŞ DURUMDA"

Burada konuşma yapan ünlü oyuncu Asuman Dabak, olay yaratacak bir konuşmaya imza attı. Dabak Türk sinemasının içinde bulunduğu durumu eleştirip "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var" dedi.