Türk Silahlı Kuvvetlerinin kartalları yuvaya dönüyor

Pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bu sayede emeklilik veya istifa gibi gerekçelerle daha fazla pilotun ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun "yuvaya" dönüşü sağlandı. Pilot açığının karşılanmasına yönelik yapılan bir diğer yasal düzenleme ise üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK’da istihdamına imkan verilmesi oldu.

YER SINIFINA PİLOTLUK İMKÂNI

Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartlı taşıyan personele de pilot olma hakkı tanındı. Bu kapsamda 50 pilot yetiştirildi, 200'e yakınının eğitimi devam ediyor. FETÖ'cüler tarafından başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara da pilot olma hakkı verildi. Pilot açığının karşılanması için Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı.

ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLANDI

Hava Harp Okulunun tüm sınıflarında toplam bine yakın öğrencinin eğitimi devam ediyor. Muharip ve diğer uçaklar için 100'den fazla personel yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edilmeye başladı. Yapılan tüm bu düzenlemeler sonuç vermeye başladı. İki yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.