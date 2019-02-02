Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı.

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