Türk Silahlı Kuvvetleri'nden son dakika açıklaması!
TSK ve Amerika Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 33'üncü koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.21 Ağustos 2018 Salı 17:39
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 33'üncü devriye görevini yaptı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
KAYNAK: AA
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