Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri üniformalar değişiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli askerleri personellerin kıyafetlerinin değişeceği bildirildi. Doğa koşullarına uygun, eski kamuflajlara oranla 8 kat daha hızlı kuruyabilen yeni kıyafetler için üretimler hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesinde giyilen yeni kamuflajların Temmuz ayında dağıtılması planlanıyor. Peki TSK’nın yeni kamuflajı nasıl olacak?

YENİ KAMUFLAJ NASIL OLACAK?

TSK tarafından yapılan açıklama ile Zeytin Dalı Harekatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği koyu yeşil kamuflaj, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni üniforması olacak. Yani üniformaların renkleri daha koyulaştırılacak. Yeni kamuflajların en önemli özelliği eski kıyafete göre 8 kat daha kolay kuruyabilecek olmasıdır.