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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
13 Aralık 2018 Perşembe 21:28
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:28
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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