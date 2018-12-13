0553 313 94 23

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:28
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
    1. Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına..
    2. "Filistin halkı şehitlerinin kanını..
    3. Aşırı hijyenik olmanın zararları..
    4. Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı
    5. Afrin'de patlama! Yaralılar var
    6. Dengesiz beslenen çocuk öğrenme..
    7. Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl..
    8. Muskat hakkında her şey…
    9. Balıkesir'de fuhuş operasyonu
    10. Babanın çocuklarının elini sobada..
    11. Hashimoto tiroidit belirtileri nelerdir?
    12. Kızgınlığınızı içinize atmayın!
    13. Organize suç örgütüne büyük operasyon!
    14. Afrin'de terör eylemi: 4 ölü
    15. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    16. Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
    17. Ürdün'de binlerce insan sokağa indi!
    18. Harekat öncesi Türkiye-ABD arasında..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    20. İran-İsrail arasında gerilim..
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!